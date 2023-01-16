«Вкусно — и точка» объяснила регистрацию бренда в Казахстане

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане для его защиты, пояснили в пресс-службе сети. Ранее в компании сообщали об отсутствии планов по открытию заведений в Казахстане.

«Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда»,— сказали ТАСС в пресс-службе «Вкусно — и точка».

О том, что российская сеть подала заявку на регистрацию товарных знаков в Казахстане, сегодня рассказали в Минюсте республики. 5 января стало известно об уходе из Казахстана американской сети McDonald’s на фоне сокращения поставок продукции в рестораны.

Андрей Сапожников