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Коммерсантъ FM
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McDonald's уходит из Казахстана из-за сокращения поставок

Бренд McDonald's уходит из Казахстана из-за ограничений в поставках. Сеть ресторанов быстрого обслуживания, которыми владеет ТОО Food Solutions KZ (товарищество с ограниченной ответственностью), будет работать под новым названием, сообщила пресс-служба McDonald's.

В компании отметили, что в ближайшее время сообщат о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов.

4 января агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан после того, как связанные с военной операцией ограничения оставили эту страну без замены российским мясным поставкам. Из-за этого рестораны McDonald's приостановили работу в ноябре.

McDonald's работает в Казахстане с 2016 года, с тех пор в республике было открыто 24 ресторана в городах Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Владельцем франшизы McDonald's в Казахстане является Кайрат Боранбаев, задержанный в марте 2022 года по обвинению в растрате. Он также владел франшизой McDonald's в Белоруссии, пока бренд не ушел из страны.

Эрдни Кагалтынов

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