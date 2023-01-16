«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане

Российская сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, сообщили в Министерстве юстиции страны. Еще неделю назад сеть сообщала, что не намерена запускаться в Казахстане. В начале января из республики ушел бренд McDonald’s.

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно — и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО"»,— рассказали в казахстанском Минюсте (цитата по ТАСС). Там уточнили, что пока в госреестре товарных знаков республики товарный знак сети не зарегистрирован.

5 января пресс-служба McDonald's сообщила об уходе из Казахстана на фоне сокращения поставок. Власти страны объяснили закрытие McDonald's тем, что у компании возникли проблемы после продажи российского бизнеса. 9 января представитель «Вкусно — и точка» говорил, что сеть не планирует выход на рынок Казахстана.

Лаура Кеффер