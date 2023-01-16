Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане

Российская сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, сообщили в Министерстве юстиции страны. Еще неделю назад сеть сообщала, что не намерена запускаться в Казахстане. В начале января из республики ушел бренд McDonald’s.

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно — и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО"»,— рассказали в казахстанском Минюсте (цитата по ТАСС). Там уточнили, что пока в госреестре товарных знаков республики товарный знак сети не зарегистрирован.

5 января пресс-служба McDonald's сообщила об уходе из Казахстана на фоне сокращения поставок. Власти страны объяснили закрытие McDonald's тем, что у компании возникли проблемы после продажи российского бизнеса. 9 января представитель «Вкусно — и точка» говорил, что сеть не планирует выход на рынок Казахстана.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...