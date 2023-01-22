Что происходит после ввода войск России на Украину. День 333-й

США сохранят присутствие 4 тыс. военных в Румынии еще на девять месяцев. Замминистра инфраструктуры Украины Лозинский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. По информации Der Spiegel, Германия может передать Украине используемые только на учениях танки Leopard 2. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:23. Представители парламентской оппозиции ФРГ раскритиковали неопределенную позицию канцлера Шольца по вопросу поставки танков Leopard 2 Украине. «Дискуссия о Leopard 2 не очень хорошо отражается на нас»,— считает председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

11:19. Новый министр обороны Германии Борис Писториус может посетить Украину в феврале, об этом он рассказал в интервью Bild am Sonntag.

11:14. Политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии — глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

10:55. Расширение границ специальной военной операции на Украине будут зависеть в том числе от поддержки киевских властей западными странами, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

10:07. Заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

10:07. 20 студентов из ДНР и ЛНР обратились к рабочей группе по взаимодействию властей по вопросам мобилизации — они «находятся на войне» с февраля, сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. По его словам, студентом хотят «поэтапно вернуть за парты».

10:00. ЮАР пригласит Путина на саммит БРИКС в августе — посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

9:59. С июня 2022 года сумма выплат от Российского Красного Креста украинским и донбасским беженцам составила почти 186 млн руб., их получили более 66 тыс. человек, рассказал «Известиям» глава РКК Павел Савчук.

9:57. Глава ДНР Виталий Хоценко: бюджет республики должен стать самоокупаемым примерно через 10 лет.

9:56. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, поставки Украине наступательного вооружения со стороны НАТО приведут к «глобальной катастрофе». Использование этого оружия против России «приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», заявил он.

9:53. Германия готова передать Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений в качестве имитации танков противника — Der Spiegel.

9:53. Установить потолок цен на российские нефтепродукты будет сложнее, чем на нефть, считает глава Минфина США Джанет Йеллен.

9:53. США сохранят присутствие 4 тыс. военных в Румынии еще на девять месяцев. Американские военные отправились в страну в начале 2022 года, чтобы усилить восточный фланг НАТО.