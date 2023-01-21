С начала СВО в Белгородской области восстановили уже две тысячи из 2500 пострадавших жилых объектов

В Белгородской области за период с начала специальной военной операции на Украине пострадало более 2,5 тыс. квартир и домов. Из них 2 тыс. объектов уже восстановлены, сообщили власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обращении в соцсетях утром 21 января губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что самый большой объем восстановительных работ запланирован в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском горокругах, Белгородском и Краснояружском районах, а также в областном центре. «Например, в Уразово Валуйского округа из 18 пострадавших домов 15 уже восстановлено. А в городе Шебекино из 181 - 85. Конечно, в первую очередь восстанавливаем периметр: кровлю, окна. Затем по согласованию с собственниками выполняем оставшиеся объемы работ»,- добавил он.

Господин Гладков пояснил, что процесс восстановления пострадавшего жилья осложняется подбором необходимых строительных материалов. Губернатор посоветовал главам муниципалитетов индивидуально работать с каждой семьей, которая пострадала от обстрелов: «Хочется подобрать материалы для восстановления жилых домов и квартир в том виде, в котором они были до повреждения. Много происходит согласований, но самое главное, что объекты снимают с контроля только тогда, когда собственник пишет расписку, что претензий больше не имеет».

С какими вопросами к Вячеславу Гладкову обращаются жители приграничья - в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков