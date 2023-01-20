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Коммерсантъ FM
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Желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 4 февраля

В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлен еще на две недели и будет действовать в регионе до 4 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков. Он подписал необходимый документ.

Желтый уровень опасности действует в регионе с 11 апреля. Поначалу власти ввели его на две недели, но затем неоднократно продлевали. Кроме того, с 19 октября в Белгородской области введен средний уровень реагирования.

Вчера, 19 января, Белгородская область была обстреляна ВСУ четыре раза за сутки. Из-за повреждения линии электропередачи без света остались хутор Панков, поселки Ленинский и Первомайский, а также хутор Балки в Шебекинском городском округе, также были обстреляны село Долгое Валуйского округа и хутор Церковный Белгородского района, прилегающего к самому Белгороду. Пострадавших во всех случаях не было, поскольку в большинстве попавших под обстрел зданий уже не проживают люди.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Калашников, Воронеж

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