Белгородский губернатор сообщил о повреждении линии электропередачи при обстреле села Вязовое

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вязовое, которое расположено возле российско-украинской границы. В результате обстрела были повреждены два частных дома и линии электропередачи.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте»,— написал господин Гладков в Telegram.

Последний раз об обстреле Белгородской области сообщалось 20 января. Под обстрел попало село Карабаново Валуйского горокруга. Снаряд попал в жилой дом, но никто не пострадал. С начала военной операции на Украине в регионе восстановили уже две тысячи из 2500 пострадавших жилых домов.

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина