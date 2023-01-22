В Госдуме сообщили о 75% контрафактной продукции на рынке вейпов

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что объем контрафакта на рынке вейпов в России составляет 75%. Таковы результаты мониторинговых мероприятий, проведенных движением «Трезвая Россия», которое курирует господин Хамзаев.

«Контрафактный рынок вейпов в России достигает 75% - такой объем продукции поступает на продажу без наличия сертификатов. И никто, абсолютно никто в России не знает, какие вещества содержат в себе разные жидкости для нагревания»,— сказал парламентарий ТАСС. Он отметил, что вейпы и электронные сигареты поступают в РФ «в разрозненном виде: с одной стороны, сами аппараты под видом техники, с другой — жидкость как аромадобавки». По его информации, в 2022 году более 500 детей пострадали от взрывов вейпов.

«Трезвая Россия» проводит мониторинг рынка вейпов посредством рейдов. Депутат утверждает, что движению удалось выявить объем контрафактной продукции на рынке по всей стране за три дня — рейды проводятся с четверга. Результатами проверок парламентарий объяснил необходимость разработки поправок о «запрете вейпов в целом».

В июле в Минпромторге выступили против полного запрета электронных сигарет, поскольку ограничение их оборота приведет к формированию черного рынка. 18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентским комитетам проработать вопрос о введение запрета на вейпы для детей. В тот же день Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому с 1 марта акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов будут внепланово повышены на 2–11%, при этом акцизы на электронные сигареты будут отменены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парламентарии напустили тумана».

Андрей Сапожников