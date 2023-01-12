Джо Байден вырыл другому яму

Президент США Джо Байден вновь оказался в центре скандала. На этот раз причина — секретные документы, найденные в одном из его кабинетов за пределами Белого дома. Эти файлы господин Байден получил, занимая пост вице-президента, и должен был сдать их в архив после завершения срока полномочий в 2017 году. Республиканцы возмущены тем, что документы были обнаружены еще накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, но известно о них стало только сейчас. Скандал совпал по времени с началом расследования в Палате представителей деятельности Джо Байдена и его окружения. Конечная цель законодателей-республиканцев — импичмент президента.

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Фото: Jonathan Ernst, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

В США разворачивается драма из-за секретных документов, которые были обнаружены в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с Джо Байденом. Общественности стало известно о скандале на днях, притом что документы были найдены еще в ноябре 2022 года. Спецсоветник президента США Ричард Заубер признал, что господин Байден «периодически использовал помещение (этого центра.— “Ъ”) с середины 2017 года до начала кампании 2020 года». «В день этой находки, 2 ноября 2022 года, адвокаты Белого дома уведомили национальный архив. Архив получил материалы на следующее утро»,— говорилось в заявлении. Там же уточнялось, что команда адвокатов Байдена активно сотрудничает с Минюстом США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитический центр Penn Biden Center

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Аналитический центр Penn Biden Center

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного источника, знакомого с ходом расследования, сообщил: речь идет о десяти секретных документах, среди которых докладные записки американской разведки и материалы брифингов, касавшихся Украины, Ирана, Великобритании и других стран. Документы относятся к периоду, когда господин Байден был вице-президентом, то есть к 2009–2017 годам.

На Джо Байдена обрушился вал критики, тем более что совсем недавно он негодовал из-за обнаружения во флоридской резиденции его предшественника Дональда Трампа документов с грифом «совершенно секретно». Господин Байден называл такой подход к хранению секретов безответственным, утверждая: сам он к этому вопросу относится крайне серьезно.

Как сообщали американские журналисты, сопровождавшие Джо Байдена во время визита в Мексику, глава Белого дома всячески уклонялся от ответов на вопросы, которые касались найденных материалов. Президент не стал комментировать, ни как эти документы были вывезены из офисов, ни почему об их обнаружении стало известно лишь после ноябрьских выборов в Конгресс. Глава государства лишь заявил, что для него эта находка «стала сюрпризом».

В то время как американский президент и его команда безуспешно пытались объясниться с журналистами, стало известно об обнаружении еще одного пакета секретной документации — и тоже в месте, не предназначенном для ее хранения. Как сообщил телеканал NBC, эти файлы также вопреки требованию законодательства США не были возвращены Джо Байденом национальному архиву по завершении им полномочий вице-президента.

Источники телеканала добавили, что изъятие новой партии документов проходило в рамках проверки, которая началась в ноябре после обнаружения первой партии.

Пока официальные лица в Вашингтоне вторую находку не комментируют.

Тем временем, по данным источников CNN, генеральный прокурор Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке полученных документов и «теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование». Генпрокурор США сейчас находится под серьезным давлением, утверждает телеканал. Причем неудобные вопросы задают американскому Минюсту как влиятельные республиканцы, так и демократы. В числе последних, например, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. По данным NBC, он запросил у Минюста как минимум брифинг по документам, найденным и у Джо Байдена, и у Дональда Трампа.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм пошел дальше и предлагает назначить спецпрокурора для расследования в отношении Джо Байдена. «Если вы считаете, что специальный прокурор по вопросу того, как Дональд Трамп обращался с секретными документами, необходим для общественного спокойствия, вам следует обратиться к спецпрокурору и по вопросу неправомерного обращения с секретными документами президентом Байденом, когда тот был вице-президентом»,— заявил сенатор в интервью на Fox News.

Другой сенатор-республиканец Джош Хоули направил генпрокурору официальный запрос о возможности такого назначения.

Он поддержал аргументацию Линдси Грэма, отметив в письме (с которым удалось ознакомиться Fox News), что «президент Байден, похоже, сделал то же самое, что и президент Трамп, только ФБР не совершило налет на его дом из-за этого».

Сенатор обвинил администрацию в двойных стандартах. И добавил: «Еще хуже то, что новости о секретных документах появились не сразу после их обнаружения 2 ноября, то есть за несколько дней до… промежуточных выборов».

Недоумение в связи с тем, что важная информация скрывалась от общественности до выборов, высказал в беседе с журналистами и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. «Каждый раз то, что всплывает перед выборами и касается семьи Байдена, прячется под ковер»,— заявил он, намекая на историю с найденным ноутбуком сына президента Хантера Байдена. Ноутбук с компрометирующими документами и перепиской был обнаружен до президентских выборов 2020 года, но информация о нем, как позднее выяснилось, всячески скрывалась, в том числе и с использованием административного ресурса.

Кстати, в среду республиканцы в Палате представителей США как раз начали давно обещанное расследование в отношении Джо Байдена и его семьи. «Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает время надзора и подотчетности»,— говорится в заявлении председателя комитета по надзору Палаты представителей Джеймса Комера. Согласно заявлению, республиканцы планируют, например, запрашивать у Минфина документацию, касающуюся расследований в отношении президента и его семьи. По версии The New York Times, конечная цель «каскада расследований» — нахождение поводов для объявления американскому президенту импичмента.

Екатерина Мур, Вашингтон