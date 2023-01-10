В связанном с Байденом аналитическом центре в США нашли секретные документы

Министерство юстиции США изучает пакет секретных документов, обнаруженных в здании вашингтонского аналитического центра, который связан с президентом Джо Байденом. Документы относятся к временам, когда господин Байден занимал пост вице-премьера. Белый дом признал, что он пользовался офисом, где нашли секретные бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Специальный советник президента Ричард Заубер рассказал, что «небольшое количество документов с секретными пометками» было обнаружено, когда личные адвокаты Джо Байдена освобождали офисы Пенсильванского центра имени Байдена. Там президент использовал офисное помещение после того, как покинул пост вице-президента в 2017 году и незадолго до того, как начал подготовку к предвыборной президентской кампании 2020 года в 2019 году.

По данным СМИ, секретные документы лежали в папке в коробке с другими, несекретными документами. Содержание и уровень секретности бумаг не раскрывается, при этом CBS News сообщает, что, например, информации о ядерном оружии в них нет.

Белый дом уведомил о найденных документах Национальный архив США — туда должны передаваться все подобные бумаги. Затем представители Национального архива уведомили о случившемся Министерство юстиции США.

Министр юстиции генеральный прокурор США Меррик Гарленд поручил провести проверку относительно того, как секретные документы оказались в здании аналитического центра. По результатам проверки Минюст будет решать, есть ли необходимость проводить дальнейшее расследование.

Независимо от этой проверки, как пишет AP, тот факт, что Джо Байден потенциально неправильно обращался с секретными документами, может оказаться политической «головной болью» для президента. Ранее господин Байден раскритиковал аналогичную ситуацию со своим предшественником Дональдом Трампом, назвав его решение хранить сотни секретных записей в своем частном доме во Флориде «безответственным».

Напомним, что в августе этого года из поместья господина Трампа изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией. Бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». 19 ноября американский Минюст назначил по этому делу спецпрокурора.

Подробнее об обнаружении секретных документов в доме у Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Обыск обрастает деталями».

Дарья Эрозбек