Что происходит после ввода войск России на Украину. День 331-й

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд. По данным RMF, Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине в €1,5 млрд. Физический объем российского импорта в 2022 году сократился на 16%. Директор ЦРУ Бернс на прошлой неделе тайно встретился с Зеленским в Киеве, сообщила The Washington Post. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:26. Новый город, который российские власти планируют построить в Херсонской области, станет в первую очередь деловым центром, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо. Город, по словам Сальдо, будет рассчитан на 30 тыс. человек и похож на египетский Порт-Саид, а также Анапу или Евпаторию.

9:14. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Fox News прокомментировал высказывания Дмитрия Медведева о риске ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана»,— сказал он.

9:04. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил каналу Fox News, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается, поэтому важно принять «промежуточные меры» по ее защите.

8:57. Toyota в тестовом режиме возобновила поставки в Россию запчастей, которых не коснулись санкции — «Известия».

8:54. Вопрос о передаче западных танков Украине на встрече глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был — CNN.

8:36. Посольство РФ в США об идее передать Киеву замороженные в стране российские активы: Вашингтон своими руками подрывает доверие как к американской, так и к международной финансовой системе.

8:28. Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что каждая дискуссия о санкциях против РФ оказывается намного сложнее предыдущей. Его слова приводит Bloomberg.

8:21. Малайзия изучает возможность взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах, однако товарооборот между странами «не такой значительный», рассказал «РИА Новости» торговый советник малазийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил.

8:20. Депутат нижней палаты парламента Казахстана Азамат Абильдаев лишен мандата после исключения из партии «Ак жол» за поддержку проведения специальной военной операции России на Украине — пресс-служба ЦИК Казахстана.

8:16. По данным польской радиостанции RMF, Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине в €1,5 млрд.

8:12. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что альянс надеется опередить Россию в производстве боеприпасов.

8:11. В 2022 году физический объем российского импорта сократился на 16%, рассказал ТАСС первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

8:10. Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским, проинформировал его о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы» — The Washington Post со ссылкой на источники.

8:08. Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател назвал опасными и безрассудными высказывания Дмитрия Медведева о риске ядерной войны.

Ранее Медведев заявлял, что поражение России может привести к ядерной войне, потому что «ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

8:05. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что необходимо в ближайшее время поставить Украине как можно больше танков.

8:04. Сербия поддерживает целостность Украины, но не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, заявил президент Александр Вучич. По его словам, ограничения не принесут положительных результатов.

8:00. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд, в него войдут боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker.