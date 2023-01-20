Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 331-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 января

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд. По данным RMF, Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине в €1,5 млрд. Физический объем российского импорта в 2022 году сократился на 16%. Директор ЦРУ Бернс на прошлой неделе тайно встретился с Зеленским в Киеве, сообщила The Washington Post. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:26. Новый город, который российские власти планируют построить в Херсонской области, станет в первую очередь деловым центром, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо. Город, по словам Сальдо, будет рассчитан на 30 тыс. человек и похож на египетский Порт-Саид, а также Анапу или Евпаторию.

9:14. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Fox News прокомментировал высказывания Дмитрия Медведева о риске ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана»,— сказал он.

9:04. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил каналу Fox News, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается, поэтому важно принять «промежуточные меры» по ее защите.

8:57. Toyota в тестовом режиме возобновила поставки в Россию запчастей, которых не коснулись санкции — «Известия».

8:54. Вопрос о передаче западных танков Украине на встрече глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был — CNN.

8:36. Посольство РФ в США об идее передать Киеву замороженные в стране российские активы: Вашингтон своими руками подрывает доверие как к американской, так и к международной финансовой системе.

8:28. Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что каждая дискуссия о санкциях против РФ оказывается намного сложнее предыдущей. Его слова приводит Bloomberg.

8:21. Малайзия изучает возможность взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах, однако товарооборот между странами «не такой значительный», рассказал «РИА Новости» торговый советник малазийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

8:20. Депутат нижней палаты парламента Казахстана Азамат Абильдаев лишен мандата после исключения из партии «Ак жол» за поддержку проведения специальной военной операции России на Украине — пресс-служба ЦИК Казахстана.

8:16. По данным польской радиостанции RMF, Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине в €1,5 млрд.

8:12. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что альянс надеется опередить Россию в производстве боеприпасов.

8:11. В 2022 году физический объем российского импорта сократился на 16%, рассказал ТАСС первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

8:10. Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским, проинформировал его о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы» — The Washington Post со ссылкой на источники.

8:08. Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател назвал опасными и безрассудными высказывания Дмитрия Медведева о риске ядерной войны.

Ранее Медведев заявлял, что поражение России может привести к ядерной войне, потому что «ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

8:05. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что необходимо в ближайшее время поставить Украине как можно больше танков.

8:04. Сербия поддерживает целостность Украины, но не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, заявил президент Александр Вучич. По его словам, ограничения не принесут положительных результатов.

8:00. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд, в него войдут боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 330-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...