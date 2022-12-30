Арестович заявил о серьезных потерях Украины в районах Артемовска и Соледара

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. Оба этих города находятся в Донецкой народной республике.

«Направления главного удара — это восточные районы Бахмута (Артемовска), чуть южнее Соледара, и сам Соледар. Мы несем серьезные потери»,— рассказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре сообщал о тяжелых боях под Артемовском и Соледаром. По его словам, это ключевые горячие точки в Донбассе. О потерях ВСУ под Артемовском в конце ноября также писала The New York Times, ссылаясь на врачей и очевидцев.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».