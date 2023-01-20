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Коммерсантъ FM
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Эрдоган созвонился с Зеленским и пообещал внести «весомый вклад» в установление мира с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров господин Эрдоган выразил готовность внести «весомый дипломатический вклад в установление прочного мира» между Россией и Украиной. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

Как уточняет TRT Haber, в ходе переговоров господин Эрдоган подтвердил, что Турция готова стать посредником для достижения мирного соглашения по урегулированию военного конфликта на Украине.

Президент Турции также выразил соболезнования господину Зеленскому в связи с крушением вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибли 18 человек, в их числе глава МВД Украины Денис Монастырский, и пострадали 29 человек.

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