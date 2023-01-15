Турция хочет стать посредником в гуманитарном коридоре между Россией и Украиной

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Турция предложила свою территорию как площадку для гуманитарного коридора России и Украины. Однако он отметил, что это предложение все еще находится на стадии обсуждения.

«Идея турецкой стороны состоит в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с Российской Федерацией, и гражданские лица или раненые военные — мы тоже об этом говорили — как вариант, могли сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, а затем они будут возвращаться на территорию Украины»,— рассказал господин Лубинец в эфире телеканала «Рада».

Создать гуманитарный коридор для вывоза российских и украинских раненых предложил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. По его словам, этот вопрос 11 января в Анкаре должны были обсудить российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец.

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец трижды встречались в Анкаре, чтобы обсудить вопросы, связанные с военной операцией на Украине. Однако они не обсуждали вопрос гуманитарного коридора, поскольку, по словам госпожи Москальковой, это вопрос стратегического характера, который должен решаться на уровне оборонных ведомств двух стран. Они говорили о помощи гражданским лицам, в том числе о воссоединении семей, а также о передаче осужденных и пленных.

О возможном развитии российско-украинского конфликта в 2023 году читайте в материале «Ъ» «Перекрещение огня».

Анастасия Ларина