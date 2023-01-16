Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными с Украиной и создание газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран подтвердили готовность сотрудничества в сфере поставок российского газа и создании регионального газового хаба в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового ''хаба''»,— сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны также обсудили ситуацию на Украине. Речь шла в том числе об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Вместе с тем Владимир Путин осудил «деструктивную линию» украинских властей, затронув тему наращивания западных поставок вооружения и военной техники Киеву. Также российский президент назвал лицемерием отказ Украины от Рождественского перемирия.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки и нормализацию турецко-сирийских отношений. Так, главы государств рассмотрели инициативу турецкой стороны о запуске консультаций с участием представителей России, Турции и Сирии.

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