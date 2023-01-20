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Коммерсантъ FM
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МИД Армении отрицает перевозку мин в Нагорный Карабах через Лачинский коридор

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не перевозит мины в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Он добавил, что Армения готова вести более интенсивные мирные переговоры с Азербайджаном.

«Мины, которые в пропагандистских целях выставляет азербайджанская сторона, заявляя, что они были изготовлены в 2021 году и недавно были перемещены из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, фактически они появились у Азербайджана в 2021–2022 годах с территории Армении, оккупированной в результате азербайджанской агрессии против Республики Армения»,— сказал Арарат Мирзоян в интервью «Арменпресс».

Господин Мирзоян добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора близка к гуманитарной катастрофе. По его словам, если коридор не будет открыт, то в ближайшее время в регионе понадобится помощь мирового сообщества, в том числе ООН.

«Как и прежде, Армения конструктивно и добросовестно подходит к переговорному процессу, поскольку нашей конечной целью является установление безопасности и мира в регионе. Мы также прислушиваемся к призывам международного сообщества и готовы вести переговоры более интенсивно»,— сказал он.

12 декабря Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. С 13 по 16 декабря Азербайджан также приостанавливал поставки газа из Армении в Карабах. 18 января Карабах вновь обвинил азербайджанскую сторону в прекращении поставок газа.

В Лачинском коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент. Армянские власти выражали обеспокоенность по поводу деятельности миротворцев из России. Премьер Армении Никол Пашинян допускал обращение к ООН с просьбой прислать миротворцев в регион.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Олеся Павленко

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