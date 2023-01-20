Россия стала вторым по объемам поставщиком нефти в Китай в 2022 году

Самым крупным поставщиком нефти в Китай в 2022 году стала Саудовская Аравия. Россия заняла второе место по поставкам, импорт российской нефти в страну вырос на 8% по итогам года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные таможни Китая.

По данным таможни, в 2022 году Россия поставила в Китай 86,25 млн тонн нефть или 1,72 млн баррелей в сутки (б/с), что на 8% больше показателей 2021 года. В декабре Россия отправила в Китай 1,52 млн б/с (6,47 млн тонн нефти) против 1,7 млн б/с.

Объем поставок нефти из Саудовской Аравии составил 87,49 млн т (1,7 млн б/с). После России среди крупнейших поставщиков следуют Ирак (55,48 млн т, ранее занимал втрое место по поставкам), Объединенные Арабские Эмираты (42,77 млн т) и Оман (39,37 млн т).

Кроме того импорт сырой нефти из Малайзии почти удвоился в 2022 и составил 35,68 млн т. Малайзия также поставляет в Китай нефть из Ирана и Венесуэлы, отмечает Reuters. Напрямую из Ирана Китай закупил 780,4 тонн нефти. Страна остается крупнейшим покупателем иранской нефти, однако закупает ее в большинстве случаев через третьи страны, чтобы избежать санкций США. О прямых закупках нефти из Венесуэлы не сообщается.

Ранее в Таможенном управлении Китая сообщали, что объем средств, полученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай за 11 месяцев 2022 года, вырос на 177% в годовом выражении — до $3,5 млрд. По оценкам китайской таможни, Россия занимает второе место по поставкам газа в страну. «Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что в конце 2022 года максимальное превышение суточных поставок газа достигло 18,7%. В компании не сообщали точных объемов поставок газа в Китай.

Россия переориентировала экспорт энергоносителей в Китай и другие страны Востока после того, как страны Запада ввели санкции и торговые ограничения в ответ на военную операцию на Украине. В декабре вступил в силу потолок цен на российскую нефть, на этом фоне стоимость российской нефти упала с $70,62 за баррель в октябре до $50,47 в октябре. По информации «Ведомостей», из-за этого в правительстве рассматривают возможности привязать стоимость Urals к Brent или Dubai Crude.

О продажах российской нефти на мировых рынках — в материале «Ъ FM» «Смесь дисконта и продаж».

Олеся Павленко