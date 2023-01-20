Смесь дисконта и продаж

Российская нефть смешивается в Сингапуре для обхода санкций. Трейдеры и поставщики арендуют в городе береговые резервуары и плавучие морские хранилища, пишет агентство Bloomberg. Там российское сырье смешивается с другими сортами нефти и продается по всему миру. Причем стоит такая смесь заметно дороже отечественной Urals, скидки на которую превышают $30 за баррель. Вместе с тем вице-премьер Александр Новак заявил, что скоро дисконт должен сократиться. Есть ли повод надеяться на это? И как ситуация повлияет на доходы России? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

Заявления Кремля о том, что Россию нельзя изолировать экономически, вероятно, основываются на надежде, что бизнес всегда найдет выход, и даже санкции этому помешать не должны. Отчасти такую позицию подтверждают трейдеры и поставщики нефти: они активно арендуют береговые резервуары и плавучие морские хранилища, чтобы смешивать подсанкционную российскую Urals с другими сортами.

Правда, речь идет о совсем небольших объемах, отметил замруководителя энергетического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев: «При смешивании нефти из РФ с топливом из других стран в пропорции 49 на 51 формально смесь перестает быть российской. И для трейдеров, и для нефтепереработчиков ее привлекательность может вырасти. В этом плане Сингапур выглядит как логичный пункт. Если говорить про объемы, то Bloomberg их оценивает примерно в 0,1 mbd. Это достаточно затратное занятие, и вряд ли эти операции могут серьезно вырасти».

Смешивание — лишь один из способов продолжить поставки топлива после санкций, которые запрещают европейским компаниям перевозить и страховать российское сырье. Между тем именно им принадлежит подавляющая часть танкеров по всему миру. Россия справляется с этим с помощью теневого флота. По данным СМИ, осенью 2022 года активно скупались старые суда, владельцам которым санкции не страшны. Это позволило сохранить поставки, но увеличило риски для покупателей. Вслед за рисками сильно выросли дисконты на нефть марки Urals. Так, декабрь и январь прошли под заголовками в Bloomberg о рекордных скидках на российское топливо, которые доходили до 50%. За последний месяц, по данным агентства Argus, на которое ориентируется Минфин, Urals торговалась за $46 при Brent выше $80.

Но есть один важный нюанс. Экономисты отмечают, что эти данные могут быть неточными, и на самом деле российская нефть продается дороже. Логику объяснил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков: «Сам по себе Urals — сейчас очень эфемерная величина. Он считается на основе так называемых биржевых сделок на базисе FOB Новороссийска и Приморска с учетом опроса трейдеров в Роттердаме. Сейчас контрактов такого рода мизерное количество, и эти цены не очень показательны. При этом стоимость той же самой нефти в Азии, судя по всему, все-таки выше, чем в Европе. Какие сейчас дисконты, в точности знают только нефтяные компании, которые получили возможность даже не публиковать отчетность по МСФО».

Ситуация парадоксальна: получается, что доверять публикуемой агентством Bloomberg информации по цене Urals сложно, но Минфин формирует бюджет, исходя именно из этих данных. Так что для госказны не так важно, каковы реальные цены — они скорее влияют на приток валюты в страну и курс рубля, заключают эксперты. Большинство из них ожидает, что через несколько месяцев видимые дисконты на Urals, те самые, на которые ориентируется Минфин, снизятся.

Логистика налаживается быстрее, чем ожидалось, и власти вполне могут собрать прогнозируемые 8 трлн руб., пояснил Александр Исаков из Bloomberg Economics: «Мы между потерей добычи, а также экспорта, и ростом дисконта на топливо выбрали второй вариант. Сохранение объемов добычи требует сохранения достаточно большой скидки. Будет ли она больше $30 за баррель? Скорее всего нет. Но я не уверен, что в этом году дисконт упадет ниже $20.

Надо закладывать средний Urals примерно порядка $60. Если так произойдет, то мы выйдем на 8 трлн руб. в среднем по году. Это примерно базовые нефтегазовые доходы России».

При таком сценарии в начале года власти будут продавать валюту, чтобы восполнить дефицит доходов, а в конце, если дисконты сократятся, покупать. Первое уже произошло — недавно ЦБ спустя год вернулся на валютный рынок и начал продавать юани.

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