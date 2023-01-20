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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: стоимость Urals могут привязать к цене Brent или Dubai Crude

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть альтернативные способы расчеты цен на российскую нефть, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По информации издания, стоимость российской Urals могут привязать к цене эталонных Brent или Dubai Crude.

Как пишет издание, на совещании президента с членами правительства 11 января обсуждался вопрос роста дисконта на Urals. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку проанализировать эту проблему, чтобы она не создавала «никаких проблем с бюджетом».

По данным «Ведомостей», основным вариантом корректировки цен на Urals сейчас считается их привязка к стоимости Brent или Dubai Crude. Для начисления налогов могут использовать среднюю цену этих сортов нефти за вычетом дисконта. Его размер пока обсуждается, но в правительстве его оценивают в $10–15.

Еще один из возможных вариантов расчета стоимости Urals — котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. По словам источников «Ведомостей», этот индикатор вызывает вопросы, так как объемы торгов на площадке незначительны.

В Минфине в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что начали работу с ведомствами по анализу новых вариантов расчетов стоимости Urals. Итоги работы будут подготовлены в первом квартале года, добавили в ведомстве. В Минэкономики также сообщили о работе над переходом на отечественные источники ценовой информации.

Сейчас стоимость Urals рассчитывает агентство Argus. На основе этих данных Минфин рассчитывает размер налога на добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход и экспортных пошлин. Дисконт на Urals начал расти после согласования ограничений на российскую нефть со стороны Запада в октябре прошлого года. В Минэкономики сообщали, что средняя стоимость российской нефти в октябре 2022 года составляла $70,62 за баррель, в ноябре — $66,47, в декабре — $50,47.

О последствиях снижения цен на нефть для России — в материале «Ъ FM» «Эмбарго и потолок придавили цены на нефть».

Олеся Павленко

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