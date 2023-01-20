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Коммерсантъ FM
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Суд оставил под стражей экс-замглавы Европарламента

Суд в Брюсселе оставил под стражей бывшего зампредседателя Европарламента Еву Кайли, обвиняемую в коррупции, сообщает телеканал RTBF. Адвокаты госпожи Кайли требовали ее освободить, а также назвали условия ее содержания «недостойными». Если они снова обжалуют вынесенное решение, то вопрос об изменении меры пресечения рассмотрит апелляционный суд в течение 15 дней.

Госпожу Кайли задержали 9 декабря 2022 года. Ее и еще нескольких чиновников обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. 13 декабря ее уволили. Она вину отрицает. Премьер Венгрии Виктор Орбан на фоне скандала сказал, что в Европе образовалось «коррупционное болото».

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Катар не простит расследования».

Лаура Кеффер

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