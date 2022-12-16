Премьер Венгрии призвал «осушить коррупционное болото» в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне скандала в Европарламенте (ЕК) призвал «осушить коррупционное болото» в Евросоюзе (ЕС). В декабре вице-президент ЕК Ева Кайли и еще три чиновника были арестованы по подозрению в коррупции про проведении ЧМ по футболу в Катаре.

По словам господина Орбана, «все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел». Как он утверждает, «сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры». «Время осушить болото в Брюсселе… Все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны. По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень»,— заявил он в видеообращении (цитата по «РИА Новости»).

Госпожу Кайли задержали 9 декабря. Ее и еще нескольких чиновников обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. Свою вину она не признает. 13 декабря Европарламент согласовал ее отставку.

О скандале — в материале «Ъ FM» «На Европарламент пала тень коррупции».

Лаура Кеффер