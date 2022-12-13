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Коммерсантъ FM
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Вице-президент Европарламента Ева Кайли отвергла обвинения в коррупции

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли, которую задержали 9 декабря по подозрению в коррупции, отрицает свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Михалис Димитракопулос в эфире Open TV.

«Ее позиция состоит в том, что она невиновна, вот что я могу вам сказать. Она не имеет ничего общего с финансированием из Катара, ничего — прямо и недвусмысленно. Это ее позиция»,— сказал адвокат (цитата по Reuters). Госпожа Кайли никогда не занималась «коммерческой деятельностью», добавил адвокат.

Ева Кайли, экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери, член Европарламента Антонио Панцери, а также советник Европарламента в области прав человека Франческо Джорджи были задержаны полицией Бельгии 9 декабря. При обысках по 16 адресам правоохранителям удалось изъять €600 тыс. наличными.

Полиция подозревает, что госпожа Кайли и еще несколько чиновников получали от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. После обвинений в коррупции ее лишили полномочий. На своем посту госпожа Кайли отвечала за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС, то есть имела доступ к секретным документам и закрытым информационным базам.

Подробнее о коррупционном скандале в ЕП — в материале «Ъ FM» «На Европарламент пала тень коррупции».

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