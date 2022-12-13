Европарламент проголосовал за отставку вице-президента Евы Кайли

За прекращение полномочий вице-президента Европарламента Евы Кайли, подозреваемой в коррупции при организации ЧМ-2022, проголосовало абсолютное большинство евродепутатов. Об этом свидетельствуют итоги пленарной сессии, которая прошла в Страсбурге. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

За досрочное прекращение полномочий вице-президента Евы Кайли проголосовали 625 депутатов. Против высказался всего один парламентарий, воздержались двое.

Госпожу Кайли задержали 9 декабря. Ее и еще нескольких чиновников обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. На своем посту бывшая журналистка отвечала за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС. Она имела доступ к секретным документам и закрытым информационным базам. Свою вину Ева Кайли не признает.

О коррупционном скандале читайте в материале «Ъ FM» «На Европарламент пала тень коррупции».

Дарья Эрозбек