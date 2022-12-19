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Коммерсантъ FM
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Катар не простит расследования

Бельгия подозревает депутатов Европарламента в коррупционном сговоре с Дохой

Катар счел оскорбительным начатое Бельгией расследование в отношении нескольких депутатов Европарламента, которых подозревают в коррупционных связях с Дохой. Катарский дипломат предупредил, что это может негативно сказаться на отношениях его страны с Евросоюзом. Прозвучал и намек на отказ Дохи поставлять газ в Европу. Реализация этой угрозы чревата тем, что ЕС может попасть в полную энергетическую зависимость от США.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

С критикой действий Европарламента выступил в беседе с западными СМИ на условиях анонимности дипломат, работающий в миссии Катара при Евросоюзе. На прошлой неделе этот законодательный орган принял резолюцию с призывом к прекращению работы над законодательной базой, облегчающей развитие отношений с Катаром. По мнению катарского дипломата, депутаты Европарламента исходят из «предубеждений и предрассудков».

Принятие законодательства, работа над которым теперь, вероятно, будет заморожена, позволяло бы катарцам с биометрическими паспортами прилетать в Евросоюз на короткий срок без виз, а также предполагало облегчение авиасообщения и обмен визитами с Дохой. Кроме того, европарламентарии решили приостановить действие пропусков в Европарламент для «представителей катарских интересов».

Все ограничения должны будут действовать до завершения расследования, начатого правительством Бельгии в отношении депутатов Европарламента, которых подозревают в коррупционных связях с Катаром.

По словам катарского дипломата, такие дискриминационные ограничения «негативно скажутся на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на продолжающихся дискуссиях о глобальной энергетической бедности и безопасности». Собеседник журналистов также выразил разочарование тем, что бельгийское правительство не предприняло никаких усилий для взаимодействия с катарскими коллегами для установления фактов. «Катар был не единственной стороной, упомянутой в расследовании, однако исключительно наша страна подвергалась критике и нападкам»,— добавил дипломат. По информации западных СМИ, в бельгийском расследовании упоминается также Марокко, но заявления Европарламента касаются только Катара. В Дохе всячески отрицают свою вину.

В начале декабря бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая зампреда Европарламента Еву Кайли. Всех фигурантов расследования «подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европарламента». Речь шла об улучшении имиджа Катара в Евросоюзе в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. По информации бельгийских СМИ, в ходе обысков было обнаружено и изъято около €2 млн наличными.

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Заявления катарского дипломата с критикой решения Европарламента прозвучали как намек Дохи на прекращение переговоров о поставках газа. Правда, сам дипломат поспешил заверить, что Доха «не угрожает сократить поставки или что-то в этом роде». «Мы просто говорим, что прекращение общения в парламенте ЕС таким образом ограничивает сотрудничество»,— пояснил он британской газете Financial Times. Издание отмечает, что Катар, будучи крупнейшим в мире экспортером СПГ, стремится создать репутацию стабильного и надежного поставщика. Катарские официальные лица подчеркивают, что государство никогда не злоупотребляло своей ключевой ролью на газовых рынках в дипломатических целях. Так, например, Доха не нарушила обязательства по поставкам газа Абу-Даби, несмотря на то что ОАЭ и еще три арабские страны решили устроить экономический бойкот Дохе и приостановили с ней дипломатические контакты.

Однако потенциальная зависимость от Дохи настораживает европейскую общественность.

«Можно ли покупать газ у Катара, если Катар покупает европейского депутата?» — такой вопрос был задан журналистами на прошлой неделе министру экономики ФРГ Роберту Хабеку.

«Это две разные вещи,— ответил он.— В данном случае, когда речь идет о закупках газа, Европа или Германия заинтересованы в компенсации дефицита российского газа, поэтому я считаю важным проводить различие между этими двумя понятиями». У европейских правительств просто нет возможности не сотрудничать с Дохой.

Пока на страны ЕС приходится лишь около 20% экспорта катарского газа, тогда как большая его часть традиционно идет в Азию. Однако в результате военных действий России на Украине Европа начала замещать сокращающиеся трубопроводные поставки из РФ грузами СПГ, преимущественно из США и Катара.

За девять месяцев 2022 года, по данным “Ъ”, Катар увеличил объем поставок СПГ в Европу на 21%, до 14,5 млн тонн, уступая в объеме поставок лишь США, которые за этот период отгрузили в Европу около 35 млн тонн СПГ, нарастив поставки на 165% год к году.

В первую очередь грузы СПГ из Катара шли на терминалы Великобритании. Хотя страны ЕС активно ведут с Катаром переговоры о подписании долгосрочных контрактов по импорту СПГ, реальных соглашений в этом году удалось добиться только немецким Uniper и RWE, при этом 15-летний контракт заключен на сравнительно небольшой объем 2 млн тонн и начнет действовать только с 2026 года. Между тем сотрудничать с Дохой хотят многие. Так, в июне итальянская Eni вошла в North Field East в Катаре, крупнейший в мире проект производства СПГ. А на прошлой неделе политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках газа из Катара заключила Венгрия.

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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе Катар, по сути, является единственной альтернативой поставкам СПГ из США. После нынешней зимы Европе придется пополнять запасы в подземных хранилищах с минимальными поставками из РФ или вовсе без них, конкурируя за грузы СПГ со странами Азии.

Марианна Беленькая, Татьяна Дятел

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