Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию против пыток

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к международным правозащитным организациям, а также верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой потребовать от Украины перестать применять пытки к российским военнопленным. Она заявила, что готовит по этому поводу обращение к главе СКР Александру Бастрыкину.

В своем Telegram-канале госпожа Москалькова рассказала, что получила видеозаписи от родственников попавших в плен российских солдат с издевательствами над ними. По ее словам, с неизвестных аккаунтов они получали угрозы, что если не заплатят выкуп, пленные будут убиты.

«Призываю уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, комитет ООН против пыток, Европейский комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 г., запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека»,— написала российский омбудсмен.

На этой неделе Татьяна Москалькова провела три раунда переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре. Сторонам удалось договориться о конкретных результатах по поиску без вести пропавших и возвращению детей в семьи. Украинский омбудсмен говорил, что стороны обмениваются списками, информацией.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек