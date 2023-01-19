Накоплениям стало лучше к концу года

Четвертый квартал 2022 года оказался успешным для многих управляющих компаний, работающих с пенсионными накоплениями граждан. В частности, государственная управляющая компания ВЭБ.РФ показала лучший результат за несколько лет. Повысили показатели и частные управляющие с портфелями с большой долей акций. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать убытки прошлых кварталов.

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По итогам 2022 года государственная управляющая компания (ГУК) заработала для «молчунов», разместивших свои пенсионные накопления в ПФР, по расширенному портфелю и портфелю госбумаг 192,7 млрд руб. инвестдохода. Об этом в четверг 19 января сообщил ВЭБ. Доходность по расширенному портфелю составила 9,7%, по портфелю госбумаг — 10,24%.

По расширенному портфелю это лучший результат с 2016 года, тогда как по портфелю госбумаг выше показатель был в 2019 году.

По сравнению с предшествующим кварталом ГУК заметно улучшила свои показатели. Доходность расширенного портфеля выросла на 1,99 процентного пункта (п. п.), доходность портфеля госбумаг — на 0,95 п. п. (см. “Ъ” от 14 октября 2022 года).

Рост показателей стал возможен за счет положительной переоценки облигаций в четвертом квартале прошлого года (тогда доходности ОФЗ за квартал снизились на 50–150 б. п.) и возвращения ГУК с 1 декабря к рыночной оценке портфелей, пояснил руководитель департамента доверительного управления ВЭБ Александр Попов. До декабря 2022 года ГУК пользовалась мерой поддержки ЦБ, оценивая значимую часть портфеля по ценам на 18 февраля 2022 года.

ГУК не смогла переиграть инфляцию по итогам года (11,9%), хотя заметно обогнала частные управляющие компании. По двум портфелям отчитавшихся компаний, а также оценке “Ъ”, основанной на отчетности других УК за три квартала, финансовые показатели по итогам года варьировались от прибыли в 6,6% до убытка в 12,5%.

По итогам девяти месяцев убытки в сегменте частных УК доходили до 21%. Улучшению показателей способствовало восстановление рынка акций, происшедшее в четвертом квартале.

По итогам минувшего квартала индекс Московской биржи вырос на 10%, хотя за весь год потерял свыше 40%.

Тем не менее управляющие не спешат сокращать вложения в акции, в лучшем случае реаллоцируя между секторами. «Структура портфеля по видам активов в четвертом квартале не менялась. Доля акций остается неизменной»,— отмечает управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров рассказал о том, что к концу года там «немного докупили акции», приведя фонд к агрессивному индексу пенсионных накоплений Московской биржи RUPAI (с долей акций около 40%). Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко говорит, что в рисковой части портфеля компания увеличила ставку на бумаги экспортеров и банков.

Однако отдельные управляющие сохранили консервативный подход к инвестициям. «В четвертом квартале мы незначительно сократили долю корпоративных бумаг и существенно увеличили долю коротких ОФЗ на просадке в начале октября»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. ВЭБ в минувшем году приобрел ОФЗ в размере 144 млрд руб. и на 160 млрд руб. корпоративные бонды. «Основной объем облигаций был приобретен в четвертом квартале после возвращения Минфина и корпоративных заемщиков на рынок заимствований»,— отметил Александр Попов. В четвертом квартале Минфин разметил ОФЗ на рекордные 3,1 трлн руб., корпоративные заемщики привлекли более 1,7 трлн руб.

В отношении 2023 года частники рынка довольно оптимистичны. Евгений Жорнист не исключает дальнейшего снижения инфляции, понижения ключевой ставки ЦБ и доходностей длинных ОФЗ.

«В таких условиях можно рассчитывать, что результаты года будут не хуже результатов 2022-го»,— отмечает он. При этом в компании сохраняют консервативный подход к инвестированию. В случае более агрессивных портфелей ситуация, как и в минувшем году, будет во многом зависеть от динамики индекса Московской биржи. Артем Майоров отмечает, что в случае позитивной динамики фондового рынка портфель на агрессивный индекс RUPAI будет очень сильно расти.

Виталий Гайдаев