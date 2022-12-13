Финрынку ищут выход на пенсию

Предложенная Минфином концепция развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которая позволит сделать их новым инструментом накопления добровольной пенсии, может оказаться востребованной, считают в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР): внутренний спрос на объекты инвестирования в перспективе мог бы поддержать развитие российской экономики. В то же время интерес самих граждан к новым видам накоплений будет ограничен дискредитацией государством предыдущих версий накопительных пенсий, небольшим горизонтом планирования, низкой финансовой грамотностью и невысокой доходностью из-за ограничения рисков таких вложений патернализмом властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В идеи главы Минфина Антона Силуанова по запуску новой схемы накоплений для граждан пока больше верят те, кто будет ими управлять, чем те, кому предложат делать взносы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В идеи главы Минфина Антона Силуанова по запуску новой схемы накоплений для граждан пока больше верят те, кто будет ими управлять, чем те, кому предложат делать взносы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Участники фондового рынка поддерживают идею Минфина реформировать ИИС, дав инвесторам возможность использовать их для формирования добровольной пенсии, говорится в экспертном заключении НАУФОР на проект Минфина «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023–2025 годы». Главным источником развития экономики РФ ассоциация видит внутренний спрос, который «необходимо стимулировать, в том числе создавая и развивая инструменты долгосрочных сбережений для граждан».

Напомним, в пятницу пресс-служба Минфина сообщила, что ведомство, создавая стратегию развития финрынков до 2030 года, также работает над программой долгосрочных сбережений — она позволит россиянам получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию (в особых жизненных ситуациях и ранее). Инструментом для таких накоплений министерство планирует сделать новый вид индивидуальных инвестсчетов — ИИС-3: он будет отличаться более длительным сроком инвестирования (десять лет вместо трех) и набором льгот. В частности, Минфин предлагает обязать государство страховать до 2,8 млн руб. накоплений по аналогии с банковскими вкладами, создать госпрограмму софинансирования взносов (до 36 тыс. руб. в год) и давать налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год на взносы до 400 тыс. руб. Предполагается, что право инвестировать средства граждан в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги получат НПФ, управляющие компании и брокеры.

По оценке руководителя направления развития продуктов УК «Ингосстрах-Инвестиции» Олеси Кириленко, это в теории могло бы сделать будущую программу привлекательной, но инвестиционный горизонт у россиян сокращается: «Сейчас падает даже число тех, кто вкладывает средства в существующие ИИС сроком на три года, впервые за все время их существования». Кроме того, по ее словам, массовый интерес к продукту будет ограничивать и недостаточный уровень финансовой грамотности россиян.

Даже в нынешних условиях у «ядра» среднего класса (25–27% населения) могут быть ресурсы для инвестиций, говорит эксперт ЦМАКП Игорь Поляков — «однако невозможно предсказать, будет ли им интересно вкладывать свои средства в российский фондовый рынок с учетом недавней череды его падений и неопределенного будущего». Альтернативой всегда выступает недвижимость — по итогам 2021 года, приводит он статистику Росстата, на нее пришлась наибольшая доля инвестиций граждан.

Отметим, идеи Минфина — продолжение многолетнего трека по «вовлечению длинных пенсионных денег в экономику»: на фоне дискредитации самой идеи накопительной пенсионной системы рядом скандалов с НПФ в 2010-х годах и ее «заморозки» после присоединения Крыма и последовавшего за ним кризиса 2014 года (деньги тогда понадобились для сокращения бюджетного трансферта в ПФР из-за роста трат на Крым), инициативы такого толка представлялись Минфином ЦБ раз в несколько лет — участие же пенсионных накоплений в экономике постепенно сокращалось (см. “Ъ” от 27 августа 2020 года), а в отраслевом разрезе росла в основном их доля, вложенная в ОФЗ (см. “Ъ” от 31 мая 2019 года) — то есть в само государство. Причина такой динамики — неразрешимый конфликт между инвестиционными интересами правительства, для которого накопления граждан являются источником средств для развития экономики, и патерналистской позицией властей, жестко ограничивающих спектр активов, в которые будущие пенсии могут быть вложены, консервативным портфелем из соображений защиты граждан от потери инвестиций. Возрождение обсуждения вопроса до снятия противоречий вряд ли возможно — несмотря на отличие нынешних идей Минфина от прежних, детальное их обсуждение, вероятнее всего, упрется в тот же конфликт: так, идея «гарантирования» вложений до 2,8 млн руб. будет, видимо, оплачена за счет доходов с этих денег по аналогии с системой страхования вкладов, что в итоге не даст частным инвесторам интересующих их доходностей.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков