Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финрынку ищут выход на пенсию

Отрасль опять обсуждает новые пути формирования накоплений

Предложенная Минфином концепция развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которая позволит сделать их новым инструментом накопления добровольной пенсии, может оказаться востребованной, считают в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР): внутренний спрос на объекты инвестирования в перспективе мог бы поддержать развитие российской экономики. В то же время интерес самих граждан к новым видам накоплений будет ограничен дискредитацией государством предыдущих версий накопительных пенсий, небольшим горизонтом планирования, низкой финансовой грамотностью и невысокой доходностью из-за ограничения рисков таких вложений патернализмом властей.

В идеи главы Минфина Антона Силуанова по запуску новой схемы накоплений для граждан пока больше верят те, кто будет ими управлять, чем те, кому предложат делать взносы

В идеи главы Минфина Антона Силуанова по запуску новой схемы накоплений для граждан пока больше верят те, кто будет ими управлять, чем те, кому предложат делать взносы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В идеи главы Минфина Антона Силуанова по запуску новой схемы накоплений для граждан пока больше верят те, кто будет ими управлять, чем те, кому предложат делать взносы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Участники фондового рынка поддерживают идею Минфина реформировать ИИС, дав инвесторам возможность использовать их для формирования добровольной пенсии, говорится в экспертном заключении НАУФОР на проект Минфина «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023–2025 годы». Главным источником развития экономики РФ ассоциация видит внутренний спрос, который «необходимо стимулировать, в том числе создавая и развивая инструменты долгосрочных сбережений для граждан».

Напомним, в пятницу пресс-служба Минфина сообщила, что ведомство, создавая стратегию развития финрынков до 2030 года, также работает над программой долгосрочных сбережений — она позволит россиянам получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию (в особых жизненных ситуациях и ранее). Инструментом для таких накоплений министерство планирует сделать новый вид индивидуальных инвестсчетов — ИИС-3: он будет отличаться более длительным сроком инвестирования (десять лет вместо трех) и набором льгот. В частности, Минфин предлагает обязать государство страховать до 2,8 млн руб. накоплений по аналогии с банковскими вкладами, создать госпрограмму софинансирования взносов (до 36 тыс. руб. в год) и давать налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год на взносы до 400 тыс. руб. Предполагается, что право инвестировать средства граждан в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги получат НПФ, управляющие компании и брокеры.

По оценке руководителя направления развития продуктов УК «Ингосстрах-Инвестиции» Олеси Кириленко, это в теории могло бы сделать будущую программу привлекательной, но инвестиционный горизонт у россиян сокращается: «Сейчас падает даже число тех, кто вкладывает средства в существующие ИИС сроком на три года, впервые за все время их существования». Кроме того, по ее словам, массовый интерес к продукту будет ограничивать и недостаточный уровень финансовой грамотности россиян.

Даже в нынешних условиях у «ядра» среднего класса (25–27% населения) могут быть ресурсы для инвестиций, говорит эксперт ЦМАКП Игорь Поляков — «однако невозможно предсказать, будет ли им интересно вкладывать свои средства в российский фондовый рынок с учетом недавней череды его падений и неопределенного будущего». Альтернативой всегда выступает недвижимость — по итогам 2021 года, приводит он статистику Росстата, на нее пришлась наибольшая доля инвестиций граждан.

Отметим, идеи Минфина — продолжение многолетнего трека по «вовлечению длинных пенсионных денег в экономику»: на фоне дискредитации самой идеи накопительной пенсионной системы рядом скандалов с НПФ в 2010-х годах и ее «заморозки» после присоединения Крыма и последовавшего за ним кризиса 2014 года (деньги тогда понадобились для сокращения бюджетного трансферта в ПФР из-за роста трат на Крым), инициативы такого толка представлялись Минфином ЦБ раз в несколько лет — участие же пенсионных накоплений в экономике постепенно сокращалось (см. “Ъ” от 27 августа 2020 года), а в отраслевом разрезе росла в основном их доля, вложенная в ОФЗ (см. “Ъ” от 31 мая 2019 года) — то есть в само государство. Причина такой динамики — неразрешимый конфликт между инвестиционными интересами правительства, для которого накопления граждан являются источником средств для развития экономики, и патерналистской позицией властей, жестко ограничивающих спектр активов, в которые будущие пенсии могут быть вложены, консервативным портфелем из соображений защиты граждан от потери инвестиций. Возрождение обсуждения вопроса до снятия противоречий вряд ли возможно — несмотря на отличие нынешних идей Минфина от прежних, детальное их обсуждение, вероятнее всего, упрется в тот же конфликт: так, идея «гарантирования» вложений до 2,8 млн руб. будет, видимо, оплачена за счет доходов с этих денег по аналогии с системой страхования вкладов, что в итоге не даст частным инвесторам интересующих их доходностей.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...