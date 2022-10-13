Накопления не выдерживают рынка

Очередной волатильный квартал не улучшил показатели управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан. Частные компании с высокой долей акций в портфелях завершили период с заметными потерями. Более консервативные УК, включая государственный ВЭБ.РФ, отчитались о доходности на уровне 7–9% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам января-сентября доходность расширенного портфеля пенсионных накоплений под управлением ВЭБ.РФ составила 7,71% годовых, на 0,68 процентного пункта выше результата первого полугодия (см. “Ъ” от 15 июля). Доходность портфеля госбумаг составила 9,29% годовых. Результаты работы частных УК хуже. По четырем портфелям отчитавшихся компаний итоги оказались от прибыли в 7,1% годовых до убытка в 21% годовых.

Низкие показатели частных УК в значительной степени определялись долей акций в портфелях. В отчетный период агрессивный индекс Московской биржи RUPAI (40% акций, 20% ОФЗ, 40% корпоративных облигаций) упал на 20% (в пересчете на год более 26,5%), а сбалансированный индекс RUPMI (10% акций, 20% ОФЗ, 70% корпоративных облигаций) потерял 3,6% (4,7% в годовом выражении). Столь низкие показатели этих индексов связаны с падением рынка акций сначала на фоне начавшейся СВО, затем на фоне отказа собрания акционеров «Газпрома» платить ранее одобренные советом директоров дивиденды (см. “Ъ” от 1 июля), а затем частичной мобилизацией и присоединением новых территорий к России (см. “Ъ” от 22 сентября). В итоге с начала года индекс Московской биржи упал в два раза, ниже уровня 2000 пунктов.

При этом с начала года консервативный индекс RUPCI (15% ОФЗ и 85% корпоративных облигаций) вырос на 2,5% (3,3% в годовом выражении). Поэтому лучший результат показали УК, у которых не было акций в портфеле, прежде всего ВЭБ, в инвестдекларации которого акции не предусмотрены, а среди частных УК — «Альфа-Капитал». «В этом году мы занимали крайне консервативную позицию по управлению пенсионными накоплениями ПФР», в том числе в отношении облигаций, и не инвестировали в акции, отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист.

Однако управляющие компании, у которых в портфелях находятся акции, не спешат сокращать долю рисковых активов. Ведь продажа по текущим котировкам — это фиксация больших убытков, которые пока носят бумажный характер.

«Мы используем агрессивный индекс пенсионных накоплений в качестве бенчмарка для портфеля ПФР. Такой подход позволяет максимизировать доход пенсионеров на длинном горизонте»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. При этом операции с ценными бумагами ведутся в консервативной части портфеля. В частности, опрошенные УК рассказали о сокращении дюрации бумаг в последнем квартале, что позволяет нивелировать негативное влияние на стоимость ожидаемого роста доходностей. «Этот шаг связан с ожиданием роста инфляции до конца года и вероятным ужесточением риторики со стороны Банка России»,— отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко.

В случае государственной УК из-за низкой активности Минфина и качественных эмитентов на долговом рынке в ее портфеле увеличивалась в основном доля депозитов. По оценке “Ъ”, за третий квартал объем вложений в корпоративные бонды вырос на 2,7%, до 971 млрд руб., за то же время индекс корпоративных облигаций Московской биржи поднялся менее чем на 0,5%. Вместе с тем объем депозитов увеличился почти на 17%, до 558,7 млрд руб. В ВЭБе отметили, что заинтересованы в увеличении доли корпоративных облигаций с учетом их более высокой доходности в сравнении с ОФЗ и приемлемого уровня риска. Кроме того, УК в третьем квартале разместила на депозитах в банках 200 млрд руб. по ставкам 8% и 8,5% годовых.

До конца года управляющие компании ожидают восстановления на долговом рынке облигаций.

«В случае нормализации новостного фона мы увидим плавный рост цен рублевых облигаций. А текущая доходности выглядят привлекательно»,— отмечает Евгений Жорнист. Руслан Николенко отмечает, что на первичный рынок выходят эмитенты высокого кредитного качества, у которых есть потенциал роста на вторичном рынке. Не исключают роста и на рынке акций. «Есть все основания ожидать восстановления денежных потоков российского корпоративного сектора, что рано или поздно приведет и к нормализации оценки компаний»,— считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. К концу года он не исключает возвращения роста индекса выше уровня 2300 пунктов.

Виталий Гайдаев