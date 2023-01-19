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Коммерсантъ FM
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Безопасности на каждом шагу

Сергей Лавров обсудил в Минске все тайное и явное

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск получился туманным во всех отношениях. Туманно было не только в самом городе, но и в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко — он в какой-то момент решил обсудить насущные проблемы с российским министром тет-а-тет, попросив главу МИДа республики Сергея Алейника оставить их наедине. Так или иначе из всех без исключения публичных заявлений следовало, что подходы двух стран к геополитическим вопросам схожи до степени смешения.

Сначала в Минске соображали на троих, потом главу МИД Белоруссии Сергея Алейника попросили удалиться

Сначала в Минске соображали на троих, потом главу МИД Белоруссии Сергея Алейника попросили удалиться

Фото: Пресс-служба МИД России

Сначала в Минске соображали на троих, потом главу МИД Белоруссии Сергея Алейника попросили удалиться

Фото: Пресс-служба МИД России

Визит Сергея Лаврова в Минск, отложенный из-за внезапной смерти в конце 2022 года его коллеги Владимира Макея, наконец состоялся. Накануне, отвечая на вопрос корреспондента агентства БЕЛТА об ожиданиях от предстоящей поездки, российский министр ответил: «Я очень люблю этот город, гостеприимство традиционное, которое встречаешь везде, на каждом шагу». Этот раз исключением не стал. Не вписывался в общую атмосферу гостеприимства разве что густой туман, спустившийся на белорусскую столицу 18 января. Впрочем, к утру 19 января он рассеялся, и, казалось, российско-белорусской идиллии уже ничего не должно было помешать.

Первым делом глава МИД России направился на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путь к комнате для переговоров лежал через пустынные залы Дворца независимости, по которым господина Лаврова сопровождал Сергей Алейник.

Министры времени не теряли, о чем-то оживленно переговариваясь. Впрочем, о чем конкретно шла беседа, расслышать журналистам не удалось. Отчетливо прозвучало лишь одно слово: «безопасность».

Вопросы безопасности волнуют и президента Белоруссии. «Сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее»,— начал Александр Лукашенко. И сразу пояснил почему: «Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины». При этом Украину, по мнению господина Лукашенко, «пытаются использовать против Беларуси».

«Что меня поражает и приятно удивляет: Украина пока держится»,— внезапно признался господин Лукашенко.

После чего на всякий случай уточнил, в чем именно она держится: «Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто».

Учитывая, что Белоруссия граничит с тремя государствами, помимо Украины и России, Александр Лукашенко, вероятно, имел в виду некие помыслы Польши, Латвии и Литвы. Какие именно, он не уточнил, однако российскому министру пояснений и не требовалось. Сергей Лавров заверил белорусского президента, что Россия прилагает все усилия, чтобы предотвратить все то, о чем недосказал господин Лукашенко: «Мы предпринимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений, как вы сказали, ваших западных соседей».

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Убедившись, что безопасность под контролем, Александр Лукашенко перешел к Союзному государству и продемонстрировал высокую степень уверенности в его силе и несокрушимости — по крайней мере экономической. «Мы однозначно выстоим»,— сообщил он Сергею Лаврову. По словам президента, «попытки удушить и Россию, и Беларусь фактически провалились». «Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси»,— не упустил шанс отметить успехи своей страны глава республики.

Страны—участницы Союзного государства, действительно, плотно связаны торговыми отношениями — плотнее, чем когда-либо. В 2022 году объем товарооборота между Россией и Белоруссией достиг рекордной за всю историю отношений отметки, превысив $50 млрд. При этом удельный вес России в общем объеме белорусского экспорта составил по итогам года 75% против прошлогодних 55%.

Между тем этими темами участники переговоров не ограничились.

По словам Александра Лукашенко, ему было необходимо поговорить «по некоторым актуальным вопросам» с господином Лавровым тет-а-тет, то есть без участия главы МИД Белоруссии

«Это не потому, что мы от Сергея (Алейника.— “Ъ”) что-то скрываем,— поспешил заметить президент.— Абсолютно нет. Но есть вопросы за рамками наших сегодняшних официальных мероприятий».

О чем именно Александр Лукашенко разговаривал с Сергеем Лавровым, неизвестно. По итогам этой беседы глава МИД РФ лишь сообщил: «Разговор был по-товарищески доверительный и подтвердил совпадение подходов двух стран».

После переговоров во Дворце независимости Сергей Лавров и Сергей Алейник, вновь оказавшийся в деле, направились в МИД республики, где прошли уже их двусторонние консультации и заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. Как сообщил Сергей Лавров, в этом году повестка мероприятия «сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении тех действий, которые предпринимают против Союзного государства такие структуры, как НАТО, ЕС, и пытаются к этим враждебным действиям подтягивать и другие структуры, включая Совет Европы и ОБСЕ».

Во время пресс-конференции о деградации последней — то есть ОБСЕ — говорили оба министра. «Мы единого мнения: сегодня организация находится в кризисе, причем этот кризис системный»,— сказал Сергей Алейник, сокрушаясь, что ОБСЕ, считавшаяся некогда общеевропейским домом, «нуждается в капремонте».

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Сергей Лавров, поддержав коллегу, решил развить тему разрушения идеи общеевропейской безопасности. «Пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикады, которую выстроили западные партнеры бывшие. Хотя раздаются редкие-редкие голоса о необходимости выстраивания безопасности на этом пространстве с учетом интересов всех государств, включая и Беларусь, и Российскую Федерацию. Но эти здравые голоса единичны и тонут в хоре тех, кем дирижируют вставшие у руля ЕС и НАТО, наверное, агрессивно настроенные страны, такие как Польша, три балтийские республики»,— заявил министр. Впрочем, на этом фоне отношения Москвы и Минска только укрепились, заверил Сергей Алейник. По его словам, особенно сильное укрепление произошло в 2022 году и «есть все основания полагать, что эта динамика сохранится».

Анастасия Домбицкая, Минск

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