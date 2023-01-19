Лавров: у России и Белоруссии единая позиция относительно целей спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что у РФ и Белоруссии единая позиция о том, каких целей нужно достичь при проведении военной операции на Украине.

Сергей Лавров заявил, что в ходе беседы обменялся с президентом Белоруссии мнениями о том, как развивается ситуация на Украине в рамках проведения военной операции. «У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украина или кто-то ещё, не исходили никакие угрозы»,— сказал глава МИД РФ.

Господин Лавров прибыл в Минск накануне, 18 января, вечером. Он посетил Белоруссию, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий МИДов двух стран. В рамках визита были запланированы встречи с Александром Лукашенко и главой белорусского МИДа Сергеем Алейником. По итогам встреч планируется подписание плана межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума, а также постановления заседания.

Россия и Белоруссия согласовали союзные интеграционные программы в сентябре 2021 года. В октябре прошлого года Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки Белоруссии и России. Как сообщали в Минобороны Белоруссии, российский контингент в группировке составляет чуть менее 9 тыс. человек. В Кремле говорили, что Владимир Путин не будет принуждать Александра Лукашенко к участию в конфликте на Украине. В Пентагоне заявили об отсутствии признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт.

Что происходит на 330-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов