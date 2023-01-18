Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел с визитом в Белоруссию, сообщает МИД РФ. Соответствующее фото господина Лаврова и встречающих его людей на фоне самолета опубликовал Telegram-канал ведомства.

Ранее в МИД РФ проинформировали, что министр посетит Минск для участия в совместном заседании коллегий МИДов двух стран. В рамках визита запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко, а также главой белорусского МИДа Сергеем Алейником.

Совместное заседание коллегий должно было состояться в 2022 году, но его перенесли из-за смерти тогдашнего главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

По итогам встреч Сергея Лаврова в Минске планируется подписание плана межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума, а также постановления заседания. Ранее российских министр говорил, что визиты в Белоруссию всегда являются полезными.

Мария Федотова