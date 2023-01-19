Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о решении «русского вопроса»

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музикант призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить «русский вопрос». В ЕЕК также назвали заявление господина Лаврова искажением памяти о Холокосте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ариэль Музикант

Фото: EJC Ариэль Музикант

Фото: EJC

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием с убийством шести миллионов евреев во время Холокоста»,— сказал Ариэль Музикант, его слова приводит пресс-служба ЕКК.

«Это искажение памяти о Холокосте на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии»,— добавил он.

18 января Сергей Лавров заявил, что США организовали коалицию из стран Европы для ведения войны с Россией через Украину. Он считает, что так США хотят решить «русский вопрос». Господин Лавров также сравнил действия властей США с действиями Адольфа Гитлера по сбору коалиции для «окончательного решения еврейского вопроса». Позже из-за этих слов в МИД Канады вызвали российского посла. В Белом доме это заявление назвали оскорбительным.

В мае Сергей Лавров в интервью заявил, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не означает, что в стране нет нацистов. Он также утверждал, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь. После посла РФ вызвали в МИД Израиля для разъяснений. Глава израильского МИДа Яир Лапид потребовал извинений. МИД РФ в ответ назвал высказывания господина Лапида «антиисторическими» и обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». Президент России Владимир Путин извинился за слова господина Лаврова о евреях и антисемитизме в разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом. В канцелярии премьера говорили, что приняли извинения российского президента. Кремль факт принесения извинений не подтверждал.

О других заявления господина Лаврова — в материале «Ъ» «Многополярное расстройство».

Олеся Павленко