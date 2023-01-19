Белый дом счел слова Лаврова о стремлении США решить «русский вопрос» оскорбительными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал оскорбительными высказывания главы МИД России Сергея Лаврова. Накануне он сравнил действия США по созданию коалиции с действиями Адольфа Гитлера.

«Как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом что угодно. Не говоря уже о войне, которую они начали»,— заявил Джон Кирби на брифинге (цитата по Reuters). По словам господина Кирби, Сергей Лавров представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», прибегнув к такому сравнению.

Накануне Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что США организовали коалицию из стран Европы, чтобы вести войну с Россией через Украину. По его мнению, так США хотят решить «русский вопрос». Кроме того, господин Лавров сравнил действия властей США с действиями Адольфа Гитлера по сбору коалиции для решения «еврейского вопроса». Из-за этого высказывания министра российского посла вызвали в МИД Канады.

Анастасия Ларина