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Коммерсантъ FM
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Российского посла вызвали в МИД Канады из-за слов Лаврова

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила, что российского посла Олега Степанова вызвали в МИД страны. Его вызвали из-за высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Накануне сравнил действия США по созданию коалиции с действиями Адольфа Гитлера.

«Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова»,— сказала госпожа Жоли на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Она также сообщила, что во время визита канадские власти выразят послу недовольство по поводу действий российских вооруженных сил в ходе военного конфликта на Украине.

18 января Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что США организовали коалицию из стран Европы, чтобы через Украину вести войну с Россией для решения «русского вопроса». Господин Лавров сравнил действия США с действиями Адольфа Гитлера по сбору коалиции для решения «еврейского вопроса».

Олег Степанов сообщил агентству «РИА Новости», что его вызвали в МИД Канады в 16.00 (00:00 мск) по местному времени. Господина Степанова неоднократно вызывали в МИД Канады в 2022 году из-за вопросов, связанных с военными действиями России на Украине.

Анастасия Ларина

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