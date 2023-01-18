Компании настроились на выживание

Российский бизнес перешел в режим выживания — почти 50% предпринимателей не планируют в ближайшие два года выпускать новинки. Те же, кто рассматривает возможность обновлять ассортимент, в основном стремятся адаптировать уже существующие товары под текущие реалии, причем нарастить выпуск продукции хотя бы на треть планируют лишь 12% бизнесменов. К таким выводам по итогам опроса пришли аналитики агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований и Института экономики роста им. Столыпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исследование проводилось в ноябре 2022 года, тогда были опрошены более 1 тыс. руководителей и собственников компаний, в основном этом малый и средний бизнес. Результаты говорят о высокой вероятности длительной стагнации российской экономики, считают эксперты. “Ъ FM” спросил у предпринимателей, планируют ли они развивать свое производство в ближайшие год-два.

Основатель сети магазинов 21SHOP Михаил Лабахуа: «Мы, конечно же, планируем выпускать что-то новое, но по мере своих возможностей, и тех, что есть на рынке. Сейчас большинство предпринимателей включили такой режим, когда все вынуждены работать на уже проверенных продуктах. Новые товары — это всегда эксперимент, их запуск всегда происходит в аккуратном режиме». Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Мы не сократили объемы, скорее увеличили. И, как ни странно, это связано именно с тем, что, по нашим прогнозам, в 2023 году мебельный рынок будет сжиматься. Чтобы увеличить свои продажи, мы должны клиенту предложить максимальный спектр сопутствующих продуктов, которые нужны ему для комплексной застройки жилья. То есть мы добавляем к нашему ассортименту мягкую мебель и увеличиваем спектр нестандартной продукции». Гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров: «У нас планы самые минимальные. Я вообще не вижу у государства желания развивать бизнес. Просто ты сидишь и понимаешь, что мог бы бежать, а тебе приходится не то чтобы пешком идти, а ползти. И когда ты говоришь, что можешь бежать, на тебя смотрят, как на идиота». Гендиректор компании «Объединение "Гжель"» Петр Сивов: «У нас как раз планы, наоборот, настроены на развитие, мы будем расширять линейку продукции. Мы же работаем в среднем и премиальном сегменте, а он сейчас сократился за счет того, что ушли известные европейские бренды, производящие фарфор премиум-качества и высокого ценового сегмента. Так что мы это пространство и планируем активно заполнять».

Среди факторов, которые негативно влияют на бизнес-климат в России, респонденты называли завышенный курс рубля, дешевый импорт и значительные ставки по кредитам, уточняют авторы исследования. Проблема в том, что государственные меры поддержки предпринимателей малоэффективны, пояснил заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«С такими условиями экономического развития мы, конечно, будем с очень большим трудом выкарабкиваться из текущих проблем. Пока государственная политика не реализовывает ни одну из предлагаемых концепций оптимизации экономического развития. Меры принимаются, но они носят частичный, разрозненный характер. В частности, есть активные попытки обеспечить процессы импортозамещения.

Мы видим немало отдельных примеров эффективной работы в этом направлении на внутреннем рынке, но в масштабе всей российской экономики серьезного импульса к развитию импортозамещение не дает.

Потому что для большинства российских предприятий нет серьезных стимулов, чтобы они проявили активность, вложились в развитие, в обновление технологий и линейки продукции. Пока это печальная реальность».

Между тем, судя по данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году бизнес в России закрывался примерно на 15% чаще, чем открывался. Одновременно так называемая «смертность» компаний снизилась в 2022-м на четверть. Рынок покинули 280 тыс. организаций, и это минимальное количество с 2015 года, заметили в компании FinExpertiza.

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Сабина Адлейба