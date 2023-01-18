Лавров назвал слово «война» самым трагичным в 2022 году

Действия России на Украине являются ответом на развязанную Западом гибридную войну, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал слово «война» самым трагичным за 2022 год. Самым важным словом года он назвал «победу».

Господин Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Его спросили, какое слово было самым трагичным в прошлом году.

«Слово "война". Я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал, это важно, на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня»,— уверен министр (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что «когда-то эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне также заявил, что страны Запада ведут против России прокси-войну, которая «включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны». По его словам, на этом фоне и было решено увеличить численность российских войск.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».