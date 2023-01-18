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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 329-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 января

Пентагон отправляет Украине 155-миллиметровые снаряды, базирующиеся на складах израильской армии, сообщила газета The New York Times. Премьер-министр Испании Педро Санчес полагает, что в странах Европы есть тайные сторонники российских властей, которые скрывают свои симпатии к Москве. Минобороны Австралии отправит 70 инструкторов для обучения украинских солдат. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:22. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $87 за баррель, в последний раз такая цена устанавливалась 3 января.

9:01. Песков прокомментировал «РИА Новости» заявления Киева о том, что Украина не отказывается от переговоров: судя по законодательству, Украина исключает для себя их возможность.

8:55. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская ракета не попала бы в жилой дом в Днепре, если бы ее не сбила украинская система ПВО, которая, по его словам, находилась в жилом квартале. Небензя назвал это «нарушением гуманитарного права».

8:25. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что требование России к Украине признать новые четыре субъекта российскими не могут быть отправной точкой для переговоров.

8:24. Швейцария не намерена в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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