Рафаэль Надаль попался на болевой прием

Центральным событием третьего дня Открытого чемпионата Австралии стало поражение в 1/32 финала «посеянного» под первым номером прошлогоднего победителя этого турнира Рафаэля Надаля от американца Маккензи Макдональда. Главной причиной проигрыша знаменитого испанца в трех партиях стало повреждение левого бедра, которое Надаль получил несколько дней назад и усугубил по ходу встречи. Тем временем два российских участника из верхней половины сетки, двукратный финалист Australian Open Даниил Медведев и Карен Хачанов, вышли в третий круг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выбыв из-за травмы левого бедра во втором круге Australian Open, Рафаэль Надаль потерпел свое самое раннее поражение на мейджорах за последние семь лет

Фото: PATRICK HAMILTON / BELGA MAG / Belga / AFP Выбыв из-за травмы левого бедра во втором круге Australian Open, Рафаэль Надаль потерпел свое самое раннее поражение на мейджорах за последние семь лет

Фото: PATRICK HAMILTON / BELGA MAG / Belga / AFP

В уникальной карьере Рафаэля Надаля было столько всевозможных болячек и травм, что его умение преодолевать боль уже давно никого не удивляет. Последним подобным примером был прошлогодний Roland Garros, выигранный знаменитым испанцем, несмотря на прогрессирующий некроз в костях левой стопы. Перед нынешним Australian Open информации о каких-либо недомоганиях Надаля вроде бы не было, хотя по косвенным признакам, в частности, двум поражениям на командном турнире United Cup, можно было сделать вывод о том, что он находится не в лучшей форме. К тому же, приступив к тренировкам в Мельбурне, действующий чемпион пожаловался на качество мячей, использующихся на турнире в этом году. По словам Надаля, им невозможно придать нужное ему вращение.

В среду, однако, выяснилось, что уже несколько дней 22-кратному чемпиону турниров Большого шлема приходилось иметь дело с еще одной проблемой. Его подвело левое бедро, которое, оказывается, имеет свою особую историю болезни. Более того, по ходу встречи с американцем Маккензи Макдональдом ситуация полностью вышла из-под контроля.

«На данный момент я не знаю, в чем причина — в мышце или в суставе. Но сейчас я чувствую, что практически не могу двигаться»,— признался Надаль после своего второго и последнего матча на нынешнем турнире.

В начале восьмого гейма второй партии он, пытаясь отразить мяч форхендом, изобразил на лице гримасу и захромал, а вскоре взял медицинский тайм-аут, который, однако, не помешал его сопернику повести 2:0 по партиям. Третий сет получился самым затяжным, но в 11-м гейме Макдональду удался решающий брейк. Еще через пару минут 27-летний калифорниец, стоящий в мировом рейтинге лишь 65-м, праздновал свою первую победу над соперником из первой пятерки на турнирах Большого шлема. Тем самым соперником, у которого в прошлый раз, на Открытом чемпионате Франции 2020 года, вытянул лишь четыре гейма.

Потерпев в Мельбурне полный провал, Надаль не только опустится теперь в мировой классификации со второго места на шестое, а может, и еще ниже. Он уже дал очередной повод к рассуждениям на тему возможного завершения своей карьеры. Правда, никакой конкретики по этому поводу не имеется. Пока лишь ясно, что столь ранняя неудача в Австралии стала для Надаля неприятным сюрпризом, иначе он просто не отправился бы туда с женой и трехмесячным сыном.

По идее, следующим турниром с участием молодого отца должен быть февральский Dubai Duty Free Tennis Championships, с которым Надаль неожиданно подписал контракт на участие впервые с 2008 года. Но теперь, видимо, его приезд в ОАЭ находится под большим вопросом.

Что же касается грунтового сезона, то до него еще слишком далеко. Но даже если испанский ветеран сумеет восстановиться сравнительно быстро, он едва ли сумеет до осени претендовать на первое место в рейтинге, которое едва не покорил во второй половине прошлого года.

Фиаско Надаля стало главным, но не единственным сюрпризом третьего турнирного дня. В числе его неудачниц неожиданно для многих оказалась первая ракетка России и восьмой номер женского рейтинга Дарья Касаткина, которая всего за 54 минуты уступила своей соотечественнице Варваре Грачевой. Этот матч первого круга из-за непогоды был перенесен на среду со вторника — как и встреча россиянина Романа Сафиуллина с Денисом Кудлой, завершившаяся победой американца.

А вот два сильнейших российских теннисиста в верхней половине сетки, проверявшие на прочность австралийских теннисистов, вышли в третий круг по расписанию. Даниил Медведев, столкнувшийся с некоторыми сложностями в течение первого часа игры, в трех сетах сломил сопротивление опытного Джона Миллмана, а Карен Хачанов отдал одну партию Джейсону Кублеру. По идее, можно было бы уже мечтать о российском четвертьфинале, но Медведеву теперь предстоит играть с американцем Себастьяном Кордой, который полторы недели назад в финале турнира в Аделаиде едва не перебегал Новака Джоковича. Перед Хачановым же стоит еще более серьезная задача. Его очередным соперником будет американец Фрэнсис Тиафо — полуфиналист прошлогоднего US Open, не проигравший в этом году ни одного матча из семи.

Евгений Федяков