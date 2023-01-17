С легким жаром

Во второй день Открытого чемпионата Австралии, набирающего ход в Мельбурне, первая ракетка России Андрей Рублев, несмотря на тяжелые погодные условия, в трех партиях уверенно переиграл победителя US Open трехлетней давности австрийца Доминика Тима. Позже главный фаворит турнира серб Новак Джокович, вышедший на корт с забинтованным левым бедром, одержал уверенную победу над испанцем Роберто Карбальесом Баэной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проиграв два матча на старте сезона, Андрей Рублев наконец одержал свою первую победу в этом году — над австрийцем Домиником Тимом

Фото: Anthony Wallace / AFP Проиграв два матча на старте сезона, Андрей Рублев наконец одержал свою первую победу в этом году — над австрийцем Домиником Тимом

Фото: Anthony Wallace / AFP

Вторник на Открытом чемпионате Австралии поделился на две части. Первая была очень жаркой. Организаторам даже пришлось приостановить матчи на всех кортах, после чего три главные арены были перекрыты раздвижными крышами. Через некоторое время игры возобновились, но вскоре на Мельбурн обрушился сильнейший ливень, по причине чего более десяти матчей остались незавершенными, а еще примерно столько же не начались. Впрочем, турнирный график главных действующих лиц Australian Open не пострадал.

Одним из первых во вторник решил задачу выхода в 1/32 финала Андрей Рублев. Встречу с австрийцем Домиником Тимом болельщики россиянина ожидали настороженно. Конечно, нынешний Тим мало напоминает того опаснейшего мастера, который пять лет подряд не покидал первую десятку, а в сентябре 2020 года на US Open завоевал свой семнадцатый, самый главный и пока последний титул. Однако два подряд поражения Рублева на недавних турнирах в Аделаиде намекали, что мельбурнский старт может получиться для него весьма непростым.

Оказалось, что эти опасения были напрасны.

Россиянин провел очень качественный трехсетовый матч, и где-то через час после первого удара по мячу его победа практически не вызывала никаких сомнений.

Определенные недочеты у мельбурнского четвертьфиналиста двухлетней давности, конечно, просматривались. Например, средняя скорость второй подачи Рублева составила всего 128 км/ч, но это его старая беда. В целом же россиянин действовал в своей любимой манере, оказывая на Тима максимальное давление с задней линии, и выиграл в общей сложности на 20 очков больше.

За два с небольшим часа игры австрийцу не удалось сделать ни одного брейка, в то время как Рублев взял чужую подачу четыре раза.

Для полной объективности, правда, надо иметь в виду, что еще в первом сете Тим получил легкую травмы мышц брюшного пресса, и ему пришлось изменить подброс мяча. Тем не менее после игры австриец был объективным. «Честно говоря, мне кажется, что я вряд ли смог бы обыграть Рублева, даже если бы был абсолютно здоровым»,— признал он.

Соперник Рублева в 1/32 финала должен был определиться чуть позже, по итогам встречи получившего wild card австралийца Макса Парселла c 48-й ракеткой мира финном Эмилем Руусувуори. Однако из-за дождя матч между ними был прерван перед началом тай-брейка в четвертом сете. А вот девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович, имевший привилегию играть под крышей главного корта Rod Laver Arena, все свои проблемы решил по расписанию. Фаворит вышел на корт с забинтованным левым бедром, травмированным примерно десять дней назад, и поначалу испанец Роберто Карбальес Баэна сумел завязать борьбу. Но после того, как Джокович в пятом гейме первой партии отыгрался с 0:40, все встало на свои места. Поймав привычные ощущения на самом успешном стадионе в своей карьере, он в общей сложности выиграл ударами навылет 41 очко против 14 — у соперника, а в третьем сете, взятом всухую, отдал лишь 4 очка.

Самой же интересной получилась во вторник битва с участием старого соперника серба — Энди Маррея, которому четыре года назад как раз в Мельбурне была проведена операция по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Сражаясь с находящимся в расцвете сил итальянцем Маттео Берреттини, он был невероятно хорош — сумел отыграть матчбол и победить на супер-тай-брейке пятой партии после без малого пяти часов жестокой беготни. Статистика Маррея в Мельбурне уникальна. В свое время он проиграл там пять финалов — один Роджеру Федереру и четыре Новаку Джоковичу. Конечно, сейчас, тратя каждый день по паре часов на восстановительные процедуры, на титул Маррей претендовать не может. Но его преданность теннису не остается без внимания. «Это просто потрясающе»,— восхищался во вторник британцем известный болгарин Григор Димитров, который в третьем круге может выйти на Джоковича, а на старте обыграл россиянина Аслана Карацева.

Евгений Федяков