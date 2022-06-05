Рафаэль Надаль твердо стоит на грунтах

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Победителем Открытого чемпионата Франции, завершившегося в Париже, стал Рафаэль Надаль, который в трех партиях не оставил шансов норвежцу Касперу Рууду. Несмотря на серьезные проблемы с левой стопой, 36-летний испанец одержал 22-ю победу на турнирах Большого шлема, обновив собственный рекорд. Кроме того, он в 14-й раз выиграл Roland Garros, став самым возрастным его чемпионом за всю историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легко обыграв в финале Roland Garros Каспера Рууда, 36-летний Рафаэль Надаль (на фото) одержал 22-ю победу на турнирах Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Легко обыграв в финале Roland Garros Каспера Рууда, 36-летний Рафаэль Надаль (на фото) одержал 22-ю победу на турнирах Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Главная интрига этого финала заключалась отнюдь не в том, кто выйдет победителем. Куда сильнее широкую теннисную общественность интересовал вопрос, не станет ли вдруг этот матч последним в карьере Рафаэля Надаля. На то, что подобный вариант вполне возможен, намекали разнообразные источники, связанные со штабом грунтового короля. Например, издание Marca со слов испанского журналиста Анхеля Гарсии, автора одной из биографий Надаля, сообщило, что из-за синдрома Мюллера-Вайсса — дегенеративного заболевания, которое было диагностировано у теннисиста еще в 2005 году, в костях его левой стопы прогрессирует некроз, и постоянную боль по утрам во время нынешнего турнира ежедневно приходилось гасить противовоспалительными инъекциями. Когда же в воскресенье утром прошло сообщение, что после окончания финала Надаль вне зависимости от результата якобы попросил провести дополнительную пресс-конференцию, вопрос о его уходе многие посчитали решенным. Пришлось выходить из тени менеджеру знаменитого испанца — Бенито Пересу Барбадильо, который заявил, что это уже абсолютная дезинформация и никакого дополнительного мероприятия с участием журналистов Надаль в воскресенье не планирует.

Что касается соотношения сил соперников, то в данном случае серьезных оснований сомневаться в триумфе Надаля не было ни у самых преданных болельщиков Каспера Рууда, ни, например, у тех, кто мечтает, чтобы рекорд по числу побед на турнирах Большого шлема сейчас принадлежал не испанцу, а Новаку Джоковичу или Роджеру Федереру, выигравшим на мейджорах по 20 титулов. По сути, лимит интриги этого Roland Garros был исчерпан в тот момент, когда счастливый для испанца корт Филиппа Шатрие не пощадил Александра Зверева, который в полуфинале против Надаля сначала не использовал свои шансы выиграть первую и вторую партию, а затем неудачно поскользнулся и порвал связки правого голеностопа. Было заранее ясно, что 23-летний Рууд, который с 2018 года тренируется в академии Надаля на Мальорке под руководством своего отца, бывшей 39-й ракетки мира Кристиана Рууда, не готов оказать серьезное сопротивление кумиру своего детства. Так что восхищение в воскресенье вызывала только статистика. Свой 22-й титул на мейджорах и 14-й — на Roland Garros Надаль завоевал в 36 лет, будучи на один год и два месяца старше предыдущего самого возрастного победителя парижского турнира испанца Андреса Химено, отличившегося там в 1972 году.

Финал получился слишком пресным не только по сценарию, но и по содержанию игры. В отличие от трех предыдущих матчей с участием будущего чемпиона — не только полуфинала против Зверева, но и четвертьфинала против Джоковича и пятисетового матча четвертого круга против канадца Феликса Оже-Альяссима,— в нем было считаное количество по-настоящему красивых розыгрышей. Применяя банальную грунтовую тактику, оба соперника соревновались в искусстве исполнения плотных крученых ударов с задней линии, которое Надаль давным-давно довел до идеала. На этот раз ему потребовалось лишь побегать по задней линии, не слишком сильно утруждая себя у сетки и редко демонстрируя свою невероятно эффектную обводку.

Рууд, правда, оказался способен сделать два брейка. Одним из них, в третьем гейме первой партии, он отыграл уже потерянную подачу, а с помощью второго создал минимальный отрыв во втором сете — 3:1. Произошло это после того, как Надаль допустил на брейк-пойнте двойную ошибку. Однако затем ветеран решил все же не доводить дело до лишней беготни и взял одиннадцать геймов подряд. В итоге — 6:3, 6:3, 6:0 за 2 часа 18 минут. Надаль в третий раз в финале Roland Garros выиграл сет всухую, в то время как Рууд выиграл на приеме лишь 19 очков — в среднем примерно шесть за партию.

Ну а потом была церемония награждения, проведенная без участия Роджера Федерера, который, как ошибочно утверждали некоторые репортеры, приехал в Париж именно ради проводов Надаля.

Кубок мушкетеров — главный трофей Roland Garros — испанцу вручала основательница Женской теннисной ассоциации (WTA) легендарная американка Билли Джин Кинг, днем ранее высказывавшая свое неудовольствие тем, что подавляющее большинство матчей вечерних сессий турнира были мужскими. Но в этом, конечно, нет ничего удивительного. В отсутствие бывшей королевы женского тенниса Серены Уильямс, еще не объявившей о завершении карьеры, там, конечно, постепенно зажигаются яркие молодые звезды. Такие, например, как эмоциональная и очень искренняя полька Ига Швёнтек, продлившая свою беспроигрышную серию до 35 матчей и установившая рекорд XXI века. Но всем им невероятно далеко до Рафаэля Надаля — феноменального теннисного монстра, научившегося продираться через мучительные испытания, перетягивая на свою сторону удачу и перечеркивая тем самым надежды уже не одного поколения соперников.

Финалы Roland Garros Мужчины. Рафаэль Надаль (Испания, 5)—Каспер Рууд (Норвегия, 8) 6:3, 6:3, 6:0 Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Коко Гауфф (США, 18) 6:1, 6:3.

Евгений Федяков