Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бумаги списались загадочно

Что означает письмо регулятора к брокерам о манипуляции с зарубежными активами

Центробанк зафиксировал списания бумаг со счетов российских депозитариев за рубежом и связал их с «недружественными действиями» западной стороны. Об этом регулятор уведомил финансовые организации в письме. С его содержанием ознакомился “Ъ FM”. Получение документа подтвердили несколько брокеров. ЦБ заявил, что списание бумаг, возможно, объясняется некими ограничительными мерами против россиян и отечественных компаний. Впрочем, о каких санкциях идет речь, а также какие депозитарии столкнулись с такими операциями, Банк России не уточняет. Игроки рынка, с которыми поговорил “Ъ FM”, заявили, что такую риторику слышат впервые с момента заморозки активов. Что же имеет в виду регулятор? Разбирался Григорий Колганов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иначе как загадочным письмо Центробанка не назовешь, говорят брокеры. Ни с какими изъятиями они за последнее время не сталкивались. Хотя списания требуются, например, при погашении облигаций. Это одно из стандартных корпоративных действий. Кстати, их в своем письме и имеет в виду регулятор, рассказали “Ъ FM” в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Остались ли шансы вернуть на счета граждан РФ акции и дивиденды

Остались ли шансы вернуть на счета граждан РФ акции и дивиденды

Но тогда манипуляции с активами на зарубежных счетах депозитариев нельзя назвать недружественными. Так что сигнал регулятора порождает опасения: а вдруг списания связаны с новыми санкциями, отмечает начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин: «Есть три варианта: первый — мошенничество, второй — это решение суда, а третий — сделка, кто-то кому-то продает или передает в чью-то пользу.

Если бумаги списались, нужно понять, по каким причинам и так далее.

Никогда не было случаев, когда физическое или юридическое лицо владело акциями, и вдруг, раз, депозитарий непонятно, в чью пользу их списал. Похоже на конфискацию».

Конфискацию российских активов в пользу Украины Брюссель обсуждает еще с осени. Средства даже предложили определять в специальный фонд, а позже инвестировать. Но никаких норм, которые позволяли бы это делать, с тех пор не приняли. Зато признали, что обосновать такие изъятия юридически очень сложно. Так что списания вряд ли связаны с конфискацией, говорит управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

По его мнению, у событий может быть более позитивная причина: «Допускаю вероятность того, что начались какие-то шаги по разблокировке активов, поскольку первым этапом в данном случае как раз и выступает списание ценных бумаг с текущих счетов номинальных держателей.

Соответственно, вторым этапом уже является зачисление их на альтернативные счета. Регулятор в таких процедурах никаким образом не участвует. Собственно, сам НРД и подавал прошение о списании ценных бумаг в рамках разблокировки, поэтому каких-то дополнительных уведомлений здесь и не должно было бы требоваться».

Разрешения на разблокировку от европейских регуляторов российские инвесторы уже получили. Слово за иностранными депозитариями. Однако в НРД заявили, что письмо Центробанка с разморозкой не связано.

Какие разъяснения дал Clearstream по поводу бумаг НРД

Какие разъяснения дал Clearstream по поводу бумаг НРД

Собеседники “Ъ FM” признают, что в теории оснований для списания сейчас много. В конце концов, забрать свои активы могли иностранные клиенты российских депозитариев. И обо всех этих действиях перед отечественными игроками на Западе, скорее всего, не станут отчитываться.

А брокеры в России должны выдавать поручения на каждую такую операцию. Иначе им грозят санкции со стороны регулятора. Важный нюанс: Центробанк в письме заявил, что наказывать игроков рынка теперь не будет. Так что ЦБ, скорее всего, просто закрывал пробел, говорит юрист Елена Рязанова: «У вас есть бумаги, которые учитываются на счете. С вас их списали. Предполагается, что ваш депонент должен был подать поручение в депозитарий. НРД передает его в иностранный, и тогда все логично. Он может эти проводки положить. А так получается, что акции списали, оснований нету, как класть проводки непонятно, остатки не бьются.

Депозитарий не может сдать корректную отчетность в ЦБ. Регулятор поэтому и выпустил это письмо, чтобы успокоить депозитариев — мол, мы понимаем, что происходит, западных санкций к вам за это не будет».

Кстати, разблокировку активов в Европе, скорее всего, тоже будут проводить индивидуально и без поручений российских депозитариев. Так что сигнал ЦБ может быть и позитивным: скоро замороженные бумаги ждет оттепель.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...