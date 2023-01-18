Бумаги списались загадочно

Центробанк зафиксировал списания бумаг со счетов российских депозитариев за рубежом и связал их с «недружественными действиями» западной стороны. Об этом регулятор уведомил финансовые организации в письме. С его содержанием ознакомился “Ъ FM”. Получение документа подтвердили несколько брокеров. ЦБ заявил, что списание бумаг, возможно, объясняется некими ограничительными мерами против россиян и отечественных компаний. Впрочем, о каких санкциях идет речь, а также какие депозитарии столкнулись с такими операциями, Банк России не уточняет. Игроки рынка, с которыми поговорил “Ъ FM”, заявили, что такую риторику слышат впервые с момента заморозки активов. Что же имеет в виду регулятор? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иначе как загадочным письмо Центробанка не назовешь, говорят брокеры. Ни с какими изъятиями они за последнее время не сталкивались. Хотя списания требуются, например, при погашении облигаций. Это одно из стандартных корпоративных действий. Кстати, их в своем письме и имеет в виду регулятор, рассказали “Ъ FM” в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Но тогда манипуляции с активами на зарубежных счетах депозитариев нельзя назвать недружественными. Так что сигнал регулятора порождает опасения: а вдруг списания связаны с новыми санкциями, отмечает начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин: «Есть три варианта: первый — мошенничество, второй — это решение суда, а третий — сделка, кто-то кому-то продает или передает в чью-то пользу.

Если бумаги списались, нужно понять, по каким причинам и так далее.

Никогда не было случаев, когда физическое или юридическое лицо владело акциями, и вдруг, раз, депозитарий непонятно, в чью пользу их списал. Похоже на конфискацию».

Конфискацию российских активов в пользу Украины Брюссель обсуждает еще с осени. Средства даже предложили определять в специальный фонд, а позже инвестировать. Но никаких норм, которые позволяли бы это делать, с тех пор не приняли. Зато признали, что обосновать такие изъятия юридически очень сложно. Так что списания вряд ли связаны с конфискацией, говорит управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

По его мнению, у событий может быть более позитивная причина: «Допускаю вероятность того, что начались какие-то шаги по разблокировке активов, поскольку первым этапом в данном случае как раз и выступает списание ценных бумаг с текущих счетов номинальных держателей.

Соответственно, вторым этапом уже является зачисление их на альтернативные счета. Регулятор в таких процедурах никаким образом не участвует. Собственно, сам НРД и подавал прошение о списании ценных бумаг в рамках разблокировки, поэтому каких-то дополнительных уведомлений здесь и не должно было бы требоваться».

Разрешения на разблокировку от европейских регуляторов российские инвесторы уже получили. Слово за иностранными депозитариями. Однако в НРД заявили, что письмо Центробанка с разморозкой не связано.

Собеседники “Ъ FM” признают, что в теории оснований для списания сейчас много. В конце концов, забрать свои активы могли иностранные клиенты российских депозитариев. И обо всех этих действиях перед отечественными игроками на Западе, скорее всего, не станут отчитываться.

А брокеры в России должны выдавать поручения на каждую такую операцию. Иначе им грозят санкции со стороны регулятора. Важный нюанс: Центробанк в письме заявил, что наказывать игроков рынка теперь не будет. Так что ЦБ, скорее всего, просто закрывал пробел, говорит юрист Елена Рязанова: «У вас есть бумаги, которые учитываются на счете. С вас их списали. Предполагается, что ваш депонент должен был подать поручение в депозитарий. НРД передает его в иностранный, и тогда все логично. Он может эти проводки положить. А так получается, что акции списали, оснований нету, как класть проводки непонятно, остатки не бьются.

Депозитарий не может сдать корректную отчетность в ЦБ. Регулятор поэтому и выпустил это письмо, чтобы успокоить депозитариев — мол, мы понимаем, что происходит, западных санкций к вам за это не будет».

Кстати, разблокировку активов в Европе, скорее всего, тоже будут проводить индивидуально и без поручений российских депозитариев. Так что сигнал ЦБ может быть и позитивным: скоро замороженные бумаги ждет оттепель.

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Иван Хорушевский