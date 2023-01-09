Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бумаги заблокировались в Европе

Остались ли шансы вернуть на счета граждан РФ акции и дивиденды

Пострадавшие от заморозок российские инвесторы так и не вернули доступ к ценным бумагам. Активы стоимостью в триллионы рублей остались в Европе, несмотря на уступки со стороны местных властей. Европейские регуляторы назначали дедлайн — 7 января. К этой дате Euroclear и Clearstream должны были прекратить все отношения с НРД. Российский депозитарий признавал, что эти требования невыполнимы: на его счетах есть, в том числе активы лиц под персональными санкциями, и никаких операций с ними проводить нельзя. Но, как выяснил “Ъ FM”, бумаги обычных инвесторов тоже остались заблокированными. Что теперь? Варианты развития событий с участниками рынка обсудил Иван Якунин.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Робкая надежда у российских инвесторов появилась в конце декабря, когда сначала Минфин Люксембурга, а затем и Казначейство Бельгии выпустили на сайтах генеральные лицензии на разблокировку активов. Говоря простым языком, это были инструкции, что нужно сделать, чтобы бумаги и дивиденды снова оказались на счетах.

Как ВТБ обратился к властям Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов клиентов

Как ВТБ обратился к властям Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов клиентов

Но в процессе стало понятно, что в механизме очень много белых пятен, и пока НРД разбирался в деталях, шли каникулы, на рабочих встречах добывались ответы, а дедлайн прошел.

Директор по стратегии группы компаний «Финам» Ярослав Кабаков не удивлен: «Пока успешных кейсов нет. Фактически НРД сделал максимум того, что можно было добиться в этой ситуации. Учитывая, что полтора месяца назад ситуация казалась тупиковой, в успех верилось с трудом, но какие-то надежды все-таки присутствовали. Однако уже перед Новым годом стало понятно — европейская бюрократия может во многом затормозить процесс. Есть версия, что это нужно было для того, чтобы снять с себя определенную ответственность, но при этом ничего не сделать».

Еще в конце декабря “Ъ FM” опрашивал участников рынка, и они говорили, что условия невыполнимы, по крайней мере, в такой сжатый срок. Они были уверены, что европейские регуляторы сдвинут дедлайн, но в итоге этого не произошло. И в повестке ближайшего заседания такого вопроса нет. Также неясно, все ли инвесторы теперь претендуют на разблокировку бумаг. У брокеров было чуть больше двух недель, чтобы собрать пакет документов на каждого из 5 млн пострадавших клиентов.

Не все справились, рассказала инвестиционный юрист Елена Рязанова: «Вы же понимаете, что в такие короткие сроки учесть абсолютно все было невозможно. Не ко всем заявкам есть подтверждающие документы. Но, по крайней мере, данные о заблокированных активах клиентов были поданы в полном объеме.

Теперь мы просто ждем, когда начнут приходить какие-то ответы от Минфина Бельгии и Люксембурга со словами, что ваша заявка соответствует или не соответствует. Все январские праздники шли встречи, и Банк России старался не создавать у клиентов ложных иллюзий позитивных изменений и надежды на то, что бумаги разблокируют».

Какие разъяснения дал Clearstream по поводу бумаг НРД

Какие разъяснения дал Clearstream по поводу бумаг НРД

Но это не значит, что шансов совсем нет. Во-первых, европейские регуляторы как минимум озвучили свои требования для возможной разблокировки. У брокера должен быть гарант, который распишется, что активы переведут на другой счет не в интересах санкционных лиц. Часть активов, как следовало из лицензии, придется продать.

Теперь, если эти условия выполнены, можно идти в суд и добиваться разблокировки там, рассуждает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова: «В той же Бельгии изначально говорилось о том, что общие условия, которые они выпустили, не предполагают выдачи какого-то отдельного разрешения.

То есть любой инвестор или брокер от его имени может подать запрос на разрешение для разблокировки активов. Ограничения, связанные со сроками, к таким запросам не применяются. По крайней мере, сейчас мы понимаем, что регулятор хочет видеть, и шансы этот суд выиграть очень высокие».

Дальше, конечно, возникают вопросы. Будут ли брокеры отстаивать в европейских судах интересы каждого клиента, или россиянам самим придется составлять иск? Если второе, то далеко не каждый инвестор сможет себе это позволить, ведь расходы на юристов оцениваются в десятки тысяч долларов. Для игроков с небольшим портфелем это нецелесообразно.

Чего ждать в 2023 году от рынка акций

Чего ждать в 2023 году от рынка акций

Но и такой путь может быть безрезультатным, предупреждает юрист Елена Рязанова: «Сопоставимое количество активов заблокировано на счетах нерезидентов типа "С". Мы их не отдаем и не планируем отдавать. С 1 января началась следующая волна принудительного перевода бумаг, когда с иностранцев будут списывать локальные акции и заводить их обратно в Россию.

А здесь они окажутся еще сильнее заблокированы. Нерезиденты в шоке, они пишут нам каждый день. По риторике ЦБ, им не удалось договориться о каком-то обмене — вы нам, мы вам. Поэтому если вдруг европейцы начнут давать бумаги, это вызовет недовольство граждан».

ЦБ называл разблокировку активов обязательным условием, чтобы вернуть доверие инвесторов к рынку ценных бумаг. По итогам 2022 года он сократился сразу на 43% — это данные Мосбиржи. Суды с европейскими казначействами, впрочем, не единственный вариант. Во-первых, ЦБ предлагал создать фонд, чтобы со временем компенсировать потери россиян. Во-вторых, многие брокеры позволяют и без биржи продать замороженные бумаги. Правда, придется согласиться на немалый дисконт.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...