Бумаги заблокировались в Европе

Пострадавшие от заморозок российские инвесторы так и не вернули доступ к ценным бумагам. Активы стоимостью в триллионы рублей остались в Европе, несмотря на уступки со стороны местных властей. Европейские регуляторы назначали дедлайн — 7 января. К этой дате Euroclear и Clearstream должны были прекратить все отношения с НРД. Российский депозитарий признавал, что эти требования невыполнимы: на его счетах есть, в том числе активы лиц под персональными санкциями, и никаких операций с ними проводить нельзя. Но, как выяснил “Ъ FM”, бумаги обычных инвесторов тоже остались заблокированными. Что теперь? Варианты развития событий с участниками рынка обсудил Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Робкая надежда у российских инвесторов появилась в конце декабря, когда сначала Минфин Люксембурга, а затем и Казначейство Бельгии выпустили на сайтах генеральные лицензии на разблокировку активов. Говоря простым языком, это были инструкции, что нужно сделать, чтобы бумаги и дивиденды снова оказались на счетах.

Но в процессе стало понятно, что в механизме очень много белых пятен, и пока НРД разбирался в деталях, шли каникулы, на рабочих встречах добывались ответы, а дедлайн прошел.

Директор по стратегии группы компаний «Финам» Ярослав Кабаков не удивлен: «Пока успешных кейсов нет. Фактически НРД сделал максимум того, что можно было добиться в этой ситуации. Учитывая, что полтора месяца назад ситуация казалась тупиковой, в успех верилось с трудом, но какие-то надежды все-таки присутствовали. Однако уже перед Новым годом стало понятно — европейская бюрократия может во многом затормозить процесс. Есть версия, что это нужно было для того, чтобы снять с себя определенную ответственность, но при этом ничего не сделать».

Еще в конце декабря “Ъ FM” опрашивал участников рынка, и они говорили, что условия невыполнимы, по крайней мере, в такой сжатый срок. Они были уверены, что европейские регуляторы сдвинут дедлайн, но в итоге этого не произошло. И в повестке ближайшего заседания такого вопроса нет. Также неясно, все ли инвесторы теперь претендуют на разблокировку бумаг. У брокеров было чуть больше двух недель, чтобы собрать пакет документов на каждого из 5 млн пострадавших клиентов.

Не все справились, рассказала инвестиционный юрист Елена Рязанова: «Вы же понимаете, что в такие короткие сроки учесть абсолютно все было невозможно. Не ко всем заявкам есть подтверждающие документы. Но, по крайней мере, данные о заблокированных активах клиентов были поданы в полном объеме.

Теперь мы просто ждем, когда начнут приходить какие-то ответы от Минфина Бельгии и Люксембурга со словами, что ваша заявка соответствует или не соответствует. Все январские праздники шли встречи, и Банк России старался не создавать у клиентов ложных иллюзий позитивных изменений и надежды на то, что бумаги разблокируют».

Но это не значит, что шансов совсем нет. Во-первых, европейские регуляторы как минимум озвучили свои требования для возможной разблокировки. У брокера должен быть гарант, который распишется, что активы переведут на другой счет не в интересах санкционных лиц. Часть активов, как следовало из лицензии, придется продать.

Теперь, если эти условия выполнены, можно идти в суд и добиваться разблокировки там, рассуждает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова: «В той же Бельгии изначально говорилось о том, что общие условия, которые они выпустили, не предполагают выдачи какого-то отдельного разрешения.

То есть любой инвестор или брокер от его имени может подать запрос на разрешение для разблокировки активов. Ограничения, связанные со сроками, к таким запросам не применяются. По крайней мере, сейчас мы понимаем, что регулятор хочет видеть, и шансы этот суд выиграть очень высокие».

Дальше, конечно, возникают вопросы. Будут ли брокеры отстаивать в европейских судах интересы каждого клиента, или россиянам самим придется составлять иск? Если второе, то далеко не каждый инвестор сможет себе это позволить, ведь расходы на юристов оцениваются в десятки тысяч долларов. Для игроков с небольшим портфелем это нецелесообразно.

Но и такой путь может быть безрезультатным, предупреждает юрист Елена Рязанова: «Сопоставимое количество активов заблокировано на счетах нерезидентов типа "С". Мы их не отдаем и не планируем отдавать. С 1 января началась следующая волна принудительного перевода бумаг, когда с иностранцев будут списывать локальные акции и заводить их обратно в Россию.

А здесь они окажутся еще сильнее заблокированы. Нерезиденты в шоке, они пишут нам каждый день. По риторике ЦБ, им не удалось договориться о каком-то обмене — вы нам, мы вам. Поэтому если вдруг европейцы начнут давать бумаги, это вызовет недовольство граждан».

ЦБ называл разблокировку активов обязательным условием, чтобы вернуть доверие инвесторов к рынку ценных бумаг. По итогам 2022 года он сократился сразу на 43% — это данные Мосбиржи. Суды с европейскими казначействами, впрочем, не единственный вариант. Во-первых, ЦБ предлагал создать фонд, чтобы со временем компенсировать потери россиян. Во-вторых, многие брокеры позволяют и без биржи продать замороженные бумаги. Правда, придется согласиться на немалый дисконт.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин