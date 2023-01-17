Отсрочку не возводят в степень

Российские ученые, кандидаты и доктора наук вряд ли смогут рассчитывать на автоматическую бронь от частичной мобилизации. Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект КПРФ, который вводит такую льготу. Впрочем, в Минобрнауки заверили “Ъ”: действующее законодательство вполне позволяло в период активного призыва мобилизованных «в рабочем порядке отрабатывать с военкоматами» вопросы по предоставлению отсрочки ученым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Правовое управление Госдумы не поддержало внесенный в парламент в октябре законопроект депутата Михаила Матвеева (КПРФ).

Поправками предлагалось дать отсрочку от частичной мобилизации всем гражданам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук. Но в заключении за подписью начальника управления Романа Колачева говорится, что такая льгота не соотносится с подходом, принятым в законодательстве РФ.

Господин Колачев напоминает, что «мобилизация представляет собой особый правовой режим, вводимый в связи с необходимостью решения государством задач, которые текущим составом ВС РФ мирного времени не могут быть реализованы». Поэтому «институт отсрочки в качестве оснований для ее предоставления использует исключительные обстоятельства». Таковыми он считает либо состояние здоровья гражданина, либо «наличие у него обременений социального характера (определенное количество несовершеннолетних детей, уход за членом семьи и т. п.)», либо «определенный вид деятельности». В комитете ГД по обороне заявили, что пока не давали отзыва на законопроект.

Напомним, частичная мобилизация граждан объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Через несколько дней он подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной форм; позднее аналогичную льготу получили учащиеся негосударственных вузов и аспиранты. С конца сентября многие чиновники и общественники выступают с инициативами о предоставлении брони для других категорий граждан, связанных с образованием. Так, Минпросвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки для школьных учителей (см. “Ъ” от 16 октября). С инициативой дать отсрочку для преподавателей вузов выступал профсоюз «Университетская солидарность». Члены академического «Клуба 1 июля» настаивали на отсрочке для докторов и кандидатов наук; с аналогичным предложением выступил президент РАН Геннадий Красников.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов считает, что научно-преподавательский состав вузов будет в последнюю очередь затронут мобилизацией. А вот научных работников, технических сотрудников и инженеров «рано или поздно могут начать призывать», считает эксперт: «Они обладают определенными техническими навыками, их не надо будет дополнительно учить в армии». По словам представителя профсоюза, бумагу с подписью и печатью, подтверждающую бронирование, получил лишь небольшой процент сотрудников вузов и НИИ. «По всем остальным сотрудникам подали списки, но нет никаких официальных бумаг и приказов,— говорит он.— Существует договоренность между Минобрнауки и Минобороны, что академических сотрудников призывать не будут. И у меня нет никакой достоверной информации, что из крупных городов их призывали. Но это неофициальная договоренность: сегодня она есть, а завтра может не быть».

Научный сотрудник Института востоковедения РАН, старший преподаватель РГГУ Владимир Шелестин указывает, что отъезд ученых из России продолжается уже почти год и может усилиться.

«Конечно, многие ученые переживают. Даже те сотрудники вузов, которые действительно защищены бронированием, предполагают, что в любой момент бронь могут снять»,— говорит он. Господин Шелестин признается, что «очень беспокоится» за будущее своего направления науки в России: «Если из-за мобилизационных мероприятий я не успею выучить наших студентов хеттологии, то потом учить их будет некому — коллеги в других вузах перегружены, многие временно уехали, а самая большая в стране хеттологическая программа действует именно у нас в РГГУ».

В Госдуме, отметим, находится еще один законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для всех кандидатов и докторов наук. Его в середине декабря внесла группа депутатов от партий «Новые люди», КПРФ и ЛДПР (см. “Ъ” от 17 декабря 2022 года). Один из его авторов, депутат Ксения Горячева, считает, что у документа еще есть шансы. «Наш законопроект очень подробен и юридически точен в использованных терминах,— написала она в своем Telegram-канале.— Они исключают возможные проблемы в ходе правоприменения, о которых могут переживать в Минобороны. Ответ от аппарата Госдумы мы уже получили, замечаний к законопроекту нет, регламенту соответствует, в заключении правительства не нуждается и направлен в комитет по обороне».

В Минобрнауки заявили “Ъ”, что 31 октября 2022 года Минобороны объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации. «В период частичной мобилизации осуществлялся механизм, в рамках которого вузы и научные организации в рабочем порядке отрабатывали с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников,— сообщили в научном министерстве.— Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку "для служебного пользования", поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены».

Минобрнауки уверяет, что этих документов достаточно для бронирования абсолютного большинства кандидатов наук, докторов наук и представителей профессорско-преподавательского состава, осуществляющих свою трудовую деятельность в вузах и научных организациях.

Осенью ведомство открыло горячую линию по вопросам мобилизации. «Тогда за первые трое суток поступило более 10 тыс. звонков,— говорят в Минобрнауки.— С 31 октября по 6 ноября 2022 года на горячую линию поступило 289 звонков. Из них по вопросам отсрочки от призыва по частичной мобилизации преподавателям, докторантам — незначительное количество, всего пять. С 6 ноября 2022 года звонков от этих категорий граждан не поступало».

Напомним, что ранее Минобороны не поддержало версию законопроекта, которая предполагала отсрочку лишь для ученых, трудящихся в вузах и НИИ. В военном ведомстве инициативу посчитали «нецелесообразной» в условиях «гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ».

Анна Васильева