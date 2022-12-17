Из брони печенные

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации российским ученым — кандидатам и докторам наук. Изъятие этих граждан из запаса не окажет существенного влияния на обороноспособность армии, считают авторы инициативы, но «позволит существенно снизить опасения российского научного сообщества» и сохранить «научно-технический потенциал» страны. Предыдущую, более мягкую версию, которая предполагала отсрочку лишь для ученых, трудящихся в вузах и НИИ, не поддержали в Минобороны. В военном ведомстве инициативу посчитали «нецелесообразной» в условиях «гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Группа депутатов («Новые люди», КПРФ и ЛДПР) внесла в Госдуму поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации». “Ъ” рассказывал о предыдущей версии документа: в октябре парламентарии предложили освободить от мобилизации кандидатов и докторов наук, работающих в вузах и НИИ (см. “Ъ” от 27 октября). Минобороны назвало инициативу «нецелесообразной» в условиях «гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ» (см. “Ъ” от 29 ноября). Глава комитета Сергей Кабышев тогда говорил “Ъ”, что, учитывая позицию Минобороны, отзыв правительства будет тоже отрицательным.

Однако депутаты не только внесли законопроект в парламент, но и существенно расширили текст поправок. Теперь отсрочку они предлагают гарантировать всем обладателям степеней доктора и кандидата наук независимо от их места работы.

Авторы документа говорят о необходимости «снять существующее противоречие» между положениями ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и ФЗ «О мобилизации». Так, первый документ освобождает граждан, имеющих ученую степень, от призыва на военную службу. Второй же, указывают депутаты, не предоставляет для ученых аналогичной возможности в рамках призыва по частичной мобилизации. Парламентарии уточняют при этом, что бронь не будет распространяться на ситуацию с полной мобилизацией.

Частичная мобилизация военнослужащих была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Через несколько дней он подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной форм; позднее аналогичную льготу получили учащиеся негосударственных вузов и аспиранты. С конца сентября многие чиновники и общественники выступают с инициативами о предоставлении брони для других категорий граждан, связанных с образованием. Так, Минпросвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки для школьных учителей (см. “Ъ” от 16 октября). С инициативой дать отсрочку для преподавателей вузов выступал профсоюз «Университетская солидарность». Члены академического «Клуба 1 июля» настаивали на отсрочке для докторов и кандидатов наук; с аналогичным предложением выступил недавно избранный президент РАН Геннадий Красников.

«Количество лиц, имеющих ученые степени, в России составляет порядка 363 тыс. человек,— говорится в пояснительной записке.— Из них мужчин в возрасте до 60 лет — порядка 135 тыс. человек. Изъятие данных лиц из запаса в рамках частичной мобилизации не окажет существенного влияния на обороноспособность российской армии, а также возможности мобилизационного развертывания ВС РФ: российский мобилизационный людской резерв составляет порядка 30 млн человек».

По мнению законодателей, норма «позволит существенно снизить опасения российского научного сообщества» и сохранить «научно-технический потенциал» страны.

«Восстановление научного потенциала, в том числе в силу вынужденного отъезда из страны ученых, займет годы,— говорит зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди").— Чтобы этого не допустить, нужно обеспечить безопасность для российских ученых и возможность для них продолжать работу в России».

«Мы придерживаемся формулы: делай что должен, и будь что будет,— объяснил “Ъ” решение внести законопроект, несмотря на отрицательный отзыв Минобороны, один из его авторов, депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).— Вода камень точит, и мы надеемся, что рано или поздно такие решения будут приняты». Впрочем, признался он, что считает более целесообразным распространить действие поправок только для обладателей степеней, работающих в вузах или НИИ: «Думаю, это вопрос второго чтения, если, конечно, будет первое, на что мы надеемся».

Законопроект предлагает также закрепить в ФЗ «О мобилизации» право отсрочки для аспирантов, студентов колледжей и вузов. Сейчас преференции для этих категорий прописаны только в президентском указе, подчеркивают депутаты. Ксения Горячева объясняет: ФЗ «О военной службе» устанавливает для студентов и аспирантов отсрочку от срочной службы. Там же детально прописан порядок сохранения и продления отсрочки в различных жизненных ситуациях: академический отпуск, перевод на другую программу или в другой вуз. «Но призыв на военную службу по мобилизации регулируется только законом "О мобилизации" и уже изданными указами президента,— говорит депутат.— Указ предоставляет отсрочку аспирантам, студентам сузов и вузов. Но мы хотим включить в закон о мобилизации нормы о сохранении отсрочки, аналогичные тем, которые предусмотрены законом "О военной службе". Например, что отсрочка сохраняется при переводе и в случае академического отпуска».

Анна Васильева