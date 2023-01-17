Бизнесу предложили быть ближе к народу

Первое заседание весенней сессии Госдумы началось во вторник с дискуссии, поводом для которой стал внесенный утром законопроект «Новых людей» (НЛ) о предоставлении отсрочки от мобилизации некоторым категориям предпринимателей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал эту идею риторическим вопросом: «А кто страну защищать будет?» Негативно отнеслись к проекту НЛ и опрошенные “Ъ” представители других фракций: по их мнению, необходимо сначала предоставить отсрочки социально уязвимым категориям граждан, а потом уже думать о защите бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение лидера «Новых людей» Алексея Нечаева поддержать предпринимателей отсрочкой от мобилизации не нашло поддержки ни у единороссов, ни у оппозиционеров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Предложение лидера «Новых людей» Алексея Нечаева поддержать предпринимателей отсрочкой от мобилизации не нашло поддержки ни у единороссов, ни у оппозиционеров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О подготовленных его соратниками поправках в ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» лидер НЛ Алексей Нечаев рассказал в начале заседания в ходе выступления представителей фракций.

Депутаты предложили добавить в перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, индивидуальных предпринимателей и единственных участников ООО, у которых работают пять и более сотрудников, а также глав фермерских хозяйств.

«Давайте вспомним, что предприниматели защищают нашу страну не только на фронте экономическом, но и на фронте реальном,— заявил господин Нечаев.— По словам министра обороны, мобилизовано 27 тыс. предпринимателей. Вы знаете, что у нас меньше 6 млн предпринимателей. Это 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн индивидуальных предпринимателей. Что такое 27 тыс. человек от этого количества? Это примерно полпроцента». Притом что из около 2,5 млн чиновников всех уровней, по данным депутата, мобилизовано только 1700 человек — 0,07%.

Лидер НЛ также поднял тему специальной военной операции (СВО) как социального лифта, отметив, что многие партии хотят привести участников СВО в политику, «но депутатских мандатов на всех не хватит». «Им нужно возвращаться на рабочие места, а их создают предприниматели… Стране необходимо, чтобы в разных отраслях специалисты были на своих рабочих местах. Предпринимателей нужно вернуть с фронта, айтишников — из-за границы. Нужна бронь специалистам в области радиоэлектроники, инженерам и технологам всех отраслей промышленности»,— подытожил Алексей Нечаев.

Вячеслав Володин увидел в выступлении лидера НЛ здравое зерно, но только в рассуждениях о чиновничестве: «Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры — в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах». А вот в отношении брони для бизнесменов спикер выразил сомнение:

«Вы сейчас говорите: крайне важно, чтобы бизнесмены имели бронь. Недавно была инициатива наших коллег из комитета по высшей школе, чтобы была бронь для кандидатов и докторов наук. А кто страну защищать будет? Рабочий, крестьянин? Нет, это долг каждого!»

Представители других фракций, которых “Ъ” попросил прокомментировать инициативу НЛ, проявили редкое единодушие. Так, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко отметил, что господин Володин справедливо задался вопросом «А кто родину будет защищать?»: сейчас в приоритете поддержка участников СВО. Депутат от «Справедливой России — За правду», член комитета Думы по обороне Дмитрий Кузнецов сказал, что относится к идее НЛ отрицательно: «Фразу "Они создают рабочие места" мы могли выучить в 90-е. Этой фразой обычно объясняли неудачникам, почему у одних яхты, а у других — только ипотека. Рабочие места — хорошо. Плохо, что наша дорогая буржуазия опять имеет статус выше, чем рабочие и крестьяне. Вся буржуазия дома останется сидеть, а рабочие и крестьяне — на фронт?» «Я не совсем понял замысел коллег из фракции НЛ, и мне понятна реакция Вячеслава Володина, который сказал, что у нас не может быть рабоче-крестьянской армии,— заявил Станислав Наумов (ЛДПР).— Главный критерий для мобилизации сформулировал президент — это наличие боевого опыта. Кроме того, на мой взгляд, тут экономика вторична, а первична социальная мобилизация. Например, я считаю, что нужно немедленно демобилизовать отцов с детьми-инвалидами». С этим подходом согласна и Нина Останина (КПРФ): «Сначала надо защитить детей, семью, а потом уже бизнес».

Напомним, в конце прошлого года представители КПРФ и ЛДПР возмущались тем, что 14 инициатив оппозиции о новых отсрочках от мобилизации лежат без движения. Но сейчас госпожа Останина с оптимизмом отметила, что большинство этих законопроектов включены в план весенней сессии: это, в частности, поправки об отсрочках для отцов детей-инвалидов и инвалидов детства, единственных сыновей одиноких родителей, а также законопроект, увеличивающий возраст детей, чьи родители не подлежат мобилизации, с 16 до 18 лет. Не включено в план лишь предложение считать многодетной семью с тремя, а не четырьмя и более детьми. Господин Наумов, в свою очередь, сообщил, что, по его ощущениям, председатель комитета Думы по обороне единоросс Андрей Картаполов «понимает необходимость рассмотреть все наши поправки и найти согласованное между всеми фракциями решение по наиболее социально чувствительным группам».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина