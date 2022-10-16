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Тяжело в учении

Минпросвещения просит освободить педагогов от мобилизации

Минпросвещения просит правительство предоставить школьным учителям, которые соответствуют представленным Генштабом критериям призыва в вооруженные силы, отсрочку от частичной мобилизации. Там готовы к переговорам «с коллегами из оборонного ведомства, чтобы найти какие-то компромиссы». Ранее профсоюз «Университетская солидарность» заявлял о необходимости освобождения от мобилизации также ученых и преподавателей вузов. В Минобрнауки “Ъ” в связи с этим заверили, что университеты и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки для своих сотрудников».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министерство просвещения РФ направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей. Об этом журналистам заявил статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев в пятницу. «Министерство просвещения предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях,— заявил он "РИА Новости",— поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы». По его словам, в ходатайстве речь идет обо всех педработниках, которые подпадают под критерии частичной мобилизации. В Минпросвещения теперь ожидают ответа Минобороны и Генштаба и готовы к дальнейшим переговорам. Сообщить подробности, а также оценить, насколько критична ситуация с мобилизацией педагогов в регионах, в пресс-службе министерства не смогли.

Проблема стоит очень остро, уверяет первый замглавы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. «Во всех соцсетях на адрес приемной Госдумы получаю обращения от людей из разных регионов с просьбой добиться отсрочки,— рассказала она “Ъ”.— Более 3,5 тыс. официальных обращений и еще десятки тысяч через соцсети. Учителя действительно очень нужны школам, нашим детям. Их и так катастрофически не хватает — от 200 тыс. до 500 тыс.! Особенно мужчин. И призывать тех, которых и так в лучшем случае осталось на школу по два человека, недальновидно». По ее словам, в сельских школах отсутствие даже одного педагога может остановить учебный процесс. Также, отмечает госпожа Лантратова, сложно найти замену некоторым «высококлассным педагогам» из престижных школ, которые готовят детей к олимпиадам и поступлению в вузы.

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Статистики о количестве мобилизованных педагогов нет, говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, но сообщения о подобных случаях появляются регулярно «как и в СМИ, так и от коллег». «Учителей-мужчин вообще немного,— отмечает он.— Директора предпринимают усилия, потому что понимают, что будет означать, если заберут учителя во время учебного года, например, если дети в 10-м или 11-м классе останутся без учителя русского языка или математики». Впрочем, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда руководители школ «не пытаются ничего сделать», чтобы добиться отсрочки для своих подчиненных.

«В одной из школ в Москве, когда учителя узнали, что их коллега получил повестку, директор предложил всем скинуться на покупку армейского снаряжения для него»,— говорит господин Луховицкий.

“Ъ” попросил представителей региональных властей высказаться о призыве педагогов на армейскую службу. В комитет образования Санкт-Петербурга такой информации не поступало, заявил “Ъ” начальник сектора по мобилизационной подготовке Владислав Малышев. В министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области на запрос “Ъ” ответили, что «в регионе учителей по частичной мобилизации не призывали». В Ростовской области призвано пять учителей, нагрузка перераспределена на других преподавателей, сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального правительства. В Нижегородской области «есть единичные случаи», когда педагогам приходили повестки, в этих случаях власти индивидуально отрабатывают с военкоматами вопросы мобилизации. Например, в поселке Навашино вызвал большой общественный резонанс случай, когда детского тренера с артрозом признали ограниченно годным. В военкомате, разобравшись, не стали отправлять мужчину в сборный пункт. В департаменте информационной политики Свердловской области “Ъ” заявили, что среди педагогов на Среднем Урале нет мобилизованных. При этом администрация Нижнего Тагила сообщала, что в городском округе в рамках частичной мобилизации призвано четверо учителей. Эти мужчины преподавали информатику, химию, физкультуру и ОБЖ. В Екатеринбурге департамент образования готовит документы на предоставление отсрочки директорам школ и их заместителям. Директора и завучи, в свою очередь, должны составить списки мужчин-педагогов, которым необходима бронь.

Напомним, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Через несколько дней президент подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной формы. 5 октября в этот документ были внесены изменения, предоставляющие аналогичную отсрочку учащимся негосударственных вузов и аспирантам.

Профсоюз «Университетская солидарность» выпустил заявление о необходимости освобождения от мобилизации также ученых и преподавателей вузов. Как пояснил “Ъ” сопредседатель профсоюза Андроник Арутюнов, сейчас у преподавателей и сотрудников НИИ есть два варианта избежать призыва.

  • Во-первых, руководство университетов и научных институтов может самостоятельно получить бронь для своих сотрудников: подать заявление в комиссию по бронированию при военкоматах и доказать, что сотрудник необходим для функционирования учреждения.
  • Второй вариант — наличие вуза или НИИ в списке предприятий, которые участвуют в работе на ОПК, согласно постановлению правительства о праве на предоставление отсрочки от 30 сентября 2022 года №1725. «У нас очень многие вузы или НИИ так или иначе связаны с госзаказом и ОПК,— говорит господин Арутюнов.— Задача их руководителей — убедиться, что учреждение входит в указанный перечень, и отправить список работников в военные комиссариаты. Но есть вузы, которые забыли это сделать или недостаточно оперативно занимаются этими вопросами».

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что «педагоги-кандидаты, доктора наук не подлежат мобилизации», однако были случаи мобилизации технического персонала университета. Ректоры двух других столичных вузов также заявили “Ъ”, что их педагоги не попадают под мобилизацию и «военкоматы с этим соглашаются». Однако, на каком основании преподаватели получают преференции, ректоры сказать затруднились.

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“Ъ” направил запрос в Минобрнауки с просьбой пояснить, попадают ли педагоги вузов под критерии частичной мобилизации. Там заявили, что вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников». «Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку "для служебного пользования", поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Этих документов достаточно для того, чтобы забронировать абсолютное большинство своих сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав».

Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

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Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

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Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

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Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

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Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

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Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

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Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

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Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

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Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

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Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

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Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

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Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

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Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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