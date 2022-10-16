Тяжело в учении

Минпросвещения просит правительство предоставить школьным учителям, которые соответствуют представленным Генштабом критериям призыва в вооруженные силы, отсрочку от частичной мобилизации. Там готовы к переговорам «с коллегами из оборонного ведомства, чтобы найти какие-то компромиссы». Ранее профсоюз «Университетская солидарность» заявлял о необходимости освобождения от мобилизации также ученых и преподавателей вузов. В Минобрнауки “Ъ” в связи с этим заверили, что университеты и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки для своих сотрудников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министерство просвещения РФ направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей. Об этом журналистам заявил статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев в пятницу. «Министерство просвещения предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях,— заявил он "РИА Новости",— поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы». По его словам, в ходатайстве речь идет обо всех педработниках, которые подпадают под критерии частичной мобилизации. В Минпросвещения теперь ожидают ответа Минобороны и Генштаба и готовы к дальнейшим переговорам. Сообщить подробности, а также оценить, насколько критична ситуация с мобилизацией педагогов в регионах, в пресс-службе министерства не смогли.

Проблема стоит очень остро, уверяет первый замглавы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. «Во всех соцсетях на адрес приемной Госдумы получаю обращения от людей из разных регионов с просьбой добиться отсрочки,— рассказала она “Ъ”.— Более 3,5 тыс. официальных обращений и еще десятки тысяч через соцсети. Учителя действительно очень нужны школам, нашим детям. Их и так катастрофически не хватает — от 200 тыс. до 500 тыс.! Особенно мужчин. И призывать тех, которых и так в лучшем случае осталось на школу по два человека, недальновидно». По ее словам, в сельских школах отсутствие даже одного педагога может остановить учебный процесс. Также, отмечает госпожа Лантратова, сложно найти замену некоторым «высококлассным педагогам» из престижных школ, которые готовят детей к олимпиадам и поступлению в вузы.

Статистики о количестве мобилизованных педагогов нет, говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, но сообщения о подобных случаях появляются регулярно «как и в СМИ, так и от коллег». «Учителей-мужчин вообще немного,— отмечает он.— Директора предпринимают усилия, потому что понимают, что будет означать, если заберут учителя во время учебного года, например, если дети в 10-м или 11-м классе останутся без учителя русского языка или математики». Впрочем, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда руководители школ «не пытаются ничего сделать», чтобы добиться отсрочки для своих подчиненных.

«В одной из школ в Москве, когда учителя узнали, что их коллега получил повестку, директор предложил всем скинуться на покупку армейского снаряжения для него»,— говорит господин Луховицкий.

“Ъ” попросил представителей региональных властей высказаться о призыве педагогов на армейскую службу. В комитет образования Санкт-Петербурга такой информации не поступало, заявил “Ъ” начальник сектора по мобилизационной подготовке Владислав Малышев. В министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области на запрос “Ъ” ответили, что «в регионе учителей по частичной мобилизации не призывали». В Ростовской области призвано пять учителей, нагрузка перераспределена на других преподавателей, сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального правительства. В Нижегородской области «есть единичные случаи», когда педагогам приходили повестки, в этих случаях власти индивидуально отрабатывают с военкоматами вопросы мобилизации. Например, в поселке Навашино вызвал большой общественный резонанс случай, когда детского тренера с артрозом признали ограниченно годным. В военкомате, разобравшись, не стали отправлять мужчину в сборный пункт. В департаменте информационной политики Свердловской области “Ъ” заявили, что среди педагогов на Среднем Урале нет мобилизованных. При этом администрация Нижнего Тагила сообщала, что в городском округе в рамках частичной мобилизации призвано четверо учителей. Эти мужчины преподавали информатику, химию, физкультуру и ОБЖ. В Екатеринбурге департамент образования готовит документы на предоставление отсрочки директорам школ и их заместителям. Директора и завучи, в свою очередь, должны составить списки мужчин-педагогов, которым необходима бронь.

Напомним, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Через несколько дней президент подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной формы. 5 октября в этот документ были внесены изменения, предоставляющие аналогичную отсрочку учащимся негосударственных вузов и аспирантам.

Профсоюз «Университетская солидарность» выпустил заявление о необходимости освобождения от мобилизации также ученых и преподавателей вузов. Как пояснил “Ъ” сопредседатель профсоюза Андроник Арутюнов, сейчас у преподавателей и сотрудников НИИ есть два варианта избежать призыва.

Во-первых , руководство университетов и научных институтов может самостоятельно получить бронь для своих сотрудников: подать заявление в комиссию по бронированию при военкоматах и доказать, что сотрудник необходим для функционирования учреждения.

, руководство университетов и научных институтов может самостоятельно получить бронь для своих сотрудников: подать заявление в комиссию по бронированию при военкоматах и доказать, что сотрудник необходим для функционирования учреждения. Второй вариант — наличие вуза или НИИ в списке предприятий, которые участвуют в работе на ОПК, согласно постановлению правительства о праве на предоставление отсрочки от 30 сентября 2022 года №1725. «У нас очень многие вузы или НИИ так или иначе связаны с госзаказом и ОПК,— говорит господин Арутюнов.— Задача их руководителей — убедиться, что учреждение входит в указанный перечень, и отправить список работников в военные комиссариаты. Но есть вузы, которые забыли это сделать или недостаточно оперативно занимаются этими вопросами».

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что «педагоги-кандидаты, доктора наук не подлежат мобилизации», однако были случаи мобилизации технического персонала университета. Ректоры двух других столичных вузов также заявили “Ъ”, что их педагоги не попадают под мобилизацию и «военкоматы с этим соглашаются». Однако, на каком основании преподаватели получают преференции, ректоры сказать затруднились.

“Ъ” направил запрос в Минобрнауки с просьбой пояснить, попадают ли педагоги вузов под критерии частичной мобилизации. Там заявили, что вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников». «Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку "для служебного пользования", поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Этих документов достаточно для того, чтобы забронировать абсолютное большинство своих сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав».

Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”