РБК: ЦБ выявил случаи неправомерного списания бумаг у российских депозитариев за рубежом

Банк России обнаружил случаи списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах. Это следует из письма регулятора, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердили три участника рынка.

На документ также обратила внимание юрист Елена Рязанова. Несмотря на то что в письме регулятора не указывается, что речь идет о взаимоотношениях Национального расчетного депозитария (НРД) с европейскими Euroclear и Сlearstream, по мнению эксперта, речь может идти о начале разблокировки бумаг для отдельных нерезидентов.

НРД — российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу «Московская биржа».

Ранее Еврокомиссия назвала условия, при которых активы россиян могут быть разблокированы. Одним из них является получение разрешения от европейских регуляторов.

В ответ на неправомерное списание бумаг ЦБ до 31 декабря 2023 года «будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев, которым открыты счета депозитария в иностранной организации», следует из документа. При этом Банк России не уточняет, о списании каких именно бумаг идет речь. Неправомерное списание в ЦБ связали с «недружественными действиями… в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан».

Ранее иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счет российского НРД из-за введения в отношении него санкций ЕС.

В ноябре Банк России продлил срок ограничения на биржевую торговлю иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, до 1 апреля 2023 года. С 7 ноября часть заблокированных на неторговых счетах расчетного депозитария СПБ биржи иностранных ценных бумаг вновь стала доступна для брокеров и их клиентов. В конце декабря компания Euroclear неофициально сообщила НРД, что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит Казначейство Бельгии.

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Мария Федотова