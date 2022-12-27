НРД: по лицензии Euroclear можно перевести иностранные бумаги брокеру или банку ЕС

Компания Euroclear неофициально сообщила Национальному расчетному депозитарию (НРД), что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит Казначейство Бельгии. По лицензии компании можно перевести иностранные бумаги брокеру или банку ЕС, сообщает НРД.

Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. Это один из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг, другим является Clearstream.

«От Euroclear получена неофициальная информация о том, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, будет предоставлять Казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта), указанного в общих условиях»,— говорится в сообщении НРД. В них под термином «sale» в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк, поясняет НРД.

Европейским оператором может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания, также сообщает НРД. Пресс-служба депозитария отмечает, что пока дополнительных разъяснений от Euroclear или казначейства не поступало.

Ранее НРД, через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Практически это означало, что российские держатели иностранных ценных бумаг, работавшие через НРД (их большинство), не смогут ни продать их, ни получить дивидендные или облигационные выплаты. Также в Euroclear зависли платежи по российскому госдолгу. Деньги попали в международный депозитарий прежде, чем иностранным инвесторам запретили получать выплаты по российским евробондам.

В июле Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов. Сегодня, 27 декабря, Банк России оценил перспективы возврата заблокированных активов российских банков как крайне низкие.

Мария Федотова