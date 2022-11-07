Иностранные бумаги возвращаются на торги

С 7 ноября часть заблокированных на неторговых счетах расчетного депозитария СПБ Биржи иностранных ценных бумаг вновь будет доступна для брокеров и их клиентов. В торговую систему поступят акции на сумму более $300 млн, то есть только до 10% активов. Поэтому участники торгов не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность. Доступ к другим активам ожидают лишь после снятия западных санкций с НРД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

СПБ Биржа с 7 ноября предоставит брокерам и их клиентам возможность заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые находились на неторговых разделах субсчетов депо СПБ-банка.

В «Инвестиционной палате», куда перевели клиентов «Открытия Инвестиций», заявили, что получили список из 590 ISIN (международные коды ценных бумаг), по которым часть бумаг клиентов будет разблокирована. «Мы будем распределять размороженные бумаги пропорционально среди всех клиентов с округлением вниз до целого. Распределение дробных остатков анализируем с учетом операционных возможностей»,— уточнили в компании. В «Фридом Финанс» на торговые разделы переведут ценные бумаги 550–560 эмитентов в объеме от 0,1% до 100%. «100% — это редкие бумаги в количестве 6–7 штук. Всего около 43 тыс. клиентов смогут заключать сделки с частью иностранных бумаг»,— пояснили в компании.

После расширения весной санкций против РФ торговать иностранными ценными бумагами, находящимися на неторговых разделах СПБ-банка (расчетного депозитария СПБ Биржи), было нельзя. Из-за блокировки междепозитарного моста НРД с Euroclear и Clearstream их нельзя было перевести на торговые разделы. Но в середине октября на конференции НАУФОР глава биржи Роман Горюнов заявил, что удалось договориться «по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии». Брокерам и клиентам стали доступны бумаги 674 эмитентов. По оценке биржи, их стоимость составляет около $312 млн. Перевод не затронет ценные бумаги эмитентов с российскими активами — Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter, Softline Holding Plc, X5 Retail Group.

Исходно торги планировалось начать неделю назад, 31 октября, но дату перенесли. По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, ЦБ и профучастники не могли прийти к общей позиции по вопросу распределения бумаг. В частности, регулятор настаивал на том, чтобы в ходе распределения не были ущемлены права клиентов с небольшими портфелями, которые в рамках пропорционального распределения могли не получить бумаги, поясняет собеседник “Ъ”. В начале прошлой недели состоялось совещание ЦБ с СПБ Биржей и профучастниками, на котором объявили о том, что решение о распределении части разблокированных бумаг и начале торгов принято. На бирже отказались от комментариев.

В «Ингосстрах Инвестициях» ожидают, что в целом доля разблокированных активов окажется небольшой (до 10%), хотя будет сильно варьироваться от эмитента к эмитенту. «В настоящее время большинство инвесторов на СПБ Бирже могут только продавать активы, так как являются неквалифицированными (см. “Ъ” от 7 сентября.— “Ъ”). Поэтому на объемы торгов история повлияет несущественно»,— считают там.

Основной риск, отмечают в ИК «Иволга Капитал»,— возможное желание части участников распродать разблокированные бумаги, так как они могли ранее оценить их для себя как потерянные. Объемы торгов на бирже в октябре уже снизились до значений трехлетней давности (см. «Ъ-Онлайн» от 3 ноября). Вместе с тем эффект вряд ли будет критическим в силу того, что разблокировка будет проводиться пропорционально по брокерам и клиентам, а значит, не будет концентрации объема у отдельных брокеров, прогнозируют участники рынка.

Полная разблокировка активов возможна только после снятия санкций с НРД. «В будущем видится возможность обмена заблокированных активов резидентов России на заблокированные активы нерезидентов в России»,— указывают в «Ингосстрах Инвестициях», но считают, что вряд ли этот вариант реализуется быстро. В таких условиях управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров ожидает «перенос торгов иностранными активами в дружественные юрисдикции» (см. “Ъ” от 24 октября). Отдельные брокеры, поясняет он, уже предоставляют для своих клиентов подобные сервисы.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев