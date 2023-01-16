Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на днях, как ожидается, подаст в отставку. Причиной немецкие СМИ называют череду скандалов, преследовавших 57-летнюю социал-демократку едва ли не с первого дня на посту. Между тем как раз на этой неделе от властей Германии ждут важных решений в оборонной сфере: в пятницу на базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки, включая немецкий Leopard 2. Кто будет представлять ФРГ на этом мероприятии, пока не ясно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

С такими формулировками немецкие СМИ министров, кажется, еще не провожали. Газета Bild, первой в пятницу вечером сообщив о скорой отставке министра, уточнила, что точной даты ухода Кристине Ламбрехт еще нет. Это, по мнению авторов издания, вполне соответствует невнятному и хаотичному стилю министра, которая, дескать, и уволиться по-человечески не может. Журнал Der Spiegel позже написал, что дата отставки все же есть, она якобы ожидается на этой неделе. В бундесвере на эту новость, по данным издания, отреагировали «коллективным "наконец-то"».

По сообщениям СМИ, госпожа Ламбрехт уходит добровольно — она вроде бы сама попросила об отставке канцлера Олафа Щольца, и тот дал согласие.

Кристине Ламбрехт пробыла в своей должности чуть больше года. До прихода в Минобороны она возглавляла два других федеральных ведомства: Министерство юстиции и защиты прав потребителей, а также Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. За год до выборов осени 2021 года, в результате которых социал-демократ Олаф Шольц стал канцлером, она объявила о намерении уйти из политики. Но новому правительству, взявшему курс на гендерный паритет, не хватало женщин, и Кристине Ламбрехт неожиданно предложили пост министра обороны. Если бы это произошло в обычное время, все бы, возможно, и обошлось. Но в связи с началом Россией военной операции на Украине внимание и требования к этой должности в Германии резко возросли.

А у Кристине Ламбрехт почти сразу все пошло наперекосяк. Вскоре после прихода в новое министерство она призналась в одном из интервью, что не особо разбирается в воинских званиях и вообще не считает это столь важным, «поскольку, в конце концов, к любому собеседнику можно обратиться "господин/госпожа + фамилия"». Военным это сразу не понравилось. Не поняли они и решение нового министра после пары недель в должности уехать в отпуск на лыжный курорт, тем более что как раз к этому времени Россия начала стягивать все больше сил к границе с Украиной.

Вернувшись из отпуска, Кристине Ламбрехт решила все же продемонстрировать солидарность с Киевом, для чего на специально созванной пресс-конференции гордо объявила о планах передачи украинским военным 5 тыс. касок. Это вызвало непонимание как у властей Украины, так и у союзников Германии по НАТО, которые к этому времени уже вовсю поставляли Киеву вооружения, боеприпасы и технику.

В мае 2022 года министр обороны вновь оказалась под шквалом критики: на сей раз из-за того, что она взяла своего сына на борт вертолета, на котором, посетив расположение войск бундесвера, она затем отправилась в отпуск на остров Зюльт. Сама Кристине Ламбрехт настаивала, что это не является нарушением каких-либо правил, однако к тому времени в немецких СМИ стали все чаще появляться статьи о плачевном состоянии дел в бундесвере.

Вооруженным силам ФРГ, как выяснилось на фоне конфликта вокруг Украины и планов НАТО по усилению своей обороноспособности, не хватает практически всего: людей, обмундирования и оснащения, техники и запасных частей, вооружений и боеприпасов. А то, что у армии ФРГ есть, судя по сообщениям СМИ, зачастую не действует или устарело по сравнению с другими странами—членами НАТО. Правительство Олафа Шольца в конце февраля объявило о создании специального фонда в €100 млрд для нужд бундесвера, однако быстро устранить выявленные пробелы за счет вливания дополнительных средств не удалось.

И хотя все эти проблемы возникли задолго до прихода в Министерство обороны Кристине Ламбрехт, именно она стала главным объектом критики в ФРГ. Однако до недавнего времени речь об отставке непопулярного министра не шла. Госпожа Ламбрехт считается одним из наиболее лояльных к Олафу Шольцу политиков, а он, как показал минувший год, резких движений делать не любит.

Однако в самом конце декабря его верная соратница сама допустила промах, после которого ее отставка стала лишь вопросом времени. В новогоднюю ночь она выложила снятое на телефон поздравление в соцсетях: на фоне фейерверков и взрывов петард, заглушающих ее голос, Кристине Ламбрехт заявила, что «в центре Европы идет война», с чем у нее лично «связаны особенные впечатления». «Было много-много встреч с интересными и хорошими людьми. За это я от всего сердца говорю спасибо»,— сказала она.

Многим наблюдателям эти слова показались неуместными: выходило, что Кристине Ламбрехт едва ли не рада тому, как развивались события в Европе в 2022 году. После этого даже в ее родной Социал-демократической партии не осталось людей, готовых высказаться в ее поддержку. Не нашлось их и в армии. «Никто из ее предшественников на посту главы Минобороны не терял уважение и доверие бундесвера в такой степени и с такой скоростью, как это сделала 57-летняя социал-демократка Ламбрехт за один год»,— констатировал Der Spiegel. «Ей не следовало становиться министром обороны. У Ламбрехт не было ни нужного опыта, ни интереса к бундесверу, ни, следовательно, способности сопереживать судьбам вверенных ей 183 тыс. солдат»,— добавило издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. По последним опросам общественного мнения, почти две трети немцев будут рады отставке Кристине Ламбрехт.

Вместе с тем те же СМИ называют предстоящие дни «самыми неподходящими для ухода министра обороны со своего поста». Дело в том, что 20 января на американской военной базе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча партнеров Украины на уровне глав военных ведомств. Ее главной темой, как ожидается, станет вопрос о создании коалиции стран—членов НАТО и Евросоюза, готовых поставлять Украине тяжелые боевые танки западного образца. Украинские власти давно просят своих союзников о такой технике, однако те до недавнего времени исключали такую возможность. Речь идет прежде всего о немецких Leopard 2, имеющихся на вооружении целого ряда европейских стран. За последние недели несколько стран — Польша, Финляндия, Дания — дали понять, что уже готовы передать Украине ограниченное количество своих танков, но без разрешения страны-производителя они это сделать не могут. В правительстве ФРГ сейчас вырабатывают позицию по этому вопросу (см. “Ъ” от 10 января, а также материал на этой странице).

Судя по звучащим из Берлина заявлениям, решение будет положительным. Более того, сама Германия тоже якобы уже готова впервые поделиться с Украиной своими танками. Однако канцлеру Олафу Шольцу важно действовать в координации с союзниками по НАТО, и прежде всего с США. Для этого на 19 января назначена встреча Кристине Ламбрехт с ее американским коллегой Ллойдом Остином. Кто в итоге будет представлять ФРГ на этих переговорах, как и на мероприятии в пятницу, не ясно.

Наиболее вероятной кандидаткой на пост министра обороны немецкие эксперты называют уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих, социал-демократку Еву Хёгль. Ей 54 года, и до номинации на свой нынешний пост в мае 2020 года она тоже не имела никакого отношения к военным делам. Но в эту субботу Ева Хёгль уже выступила с заявлением, которое было позитивно воспринято в оборонном ведомстве: специальный фонд для нужд бундесвера нужно, по ее словам, увеличить как минимум в три раза — до €300 млрд.

Это заявление стало свидетельством того, что по крайней мере с пиаром у Евы Хёгль явно лучше, чем у Кристине Ламбрехт.

Елена Черненко